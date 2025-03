Cómo combatir la piel seca

Es un problema que afecta a todo el mundo, pero puede empeorar con la edad

Usar una crema en lugar de una loción puede retener más la humedad y ayudar a mantener la piel suave.

By Sally Wadyka

¿Has notado que tu piel está más seca y sensible que hace algunos años? La exposición al sol durante décadas sin duda juega un papel importante, pero también los cambios propios del envejecimiento. Por ejemplo, los cambios hormonales hacen que tu piel produzca menos grasa que antes y se vuelva más propensa a sufrir daños.

“Eso significa que la capa externa de la piel puede desarrollar pequeños orificios que permiten la pérdida de humedad y la entrada de microorganismos que causan infecciones”, dice la doctora Shari Lipner, profesora adjunta de dermatología clínica en Weill Cornell Medicine en la ciudad de Nueva York. Y eso puede hacerte más propensa a afecciones que causan comezón e irritación, como el eczema, que podrían requerir atención médica.

Por eso, quizás debas modificar la forma en que limpias y cuidas tu piel. “Cuando tenías 20 años, podías darte un baño largo y con agua caliente todos los días sin consecuencias”, dice Lipner. “Pero con el paso del tiempo, eso puede dejar tu piel seca e irritada”. Estos consejos pueden ayudarte.

Toma baños rápidos

Ya sea que prefieras usar la regadera o disfrutar de un baño en la tina, considera las siguientes estrategias para aliviar tu piel.

Baja la temperatura. Evita los baños calientes y opta por agua tibia. “No tiene que estar fría”, dice Lipner, “pero tampoco debe general vapor”.

Reduce el tiempo que te bañas. Los baños en regadera o incluso en tina no deben durar más de 5 a 10 minutos. “Estar demasiado tiempo en el agua reseca mucho la piel”, dice el doctor Corey L. Hartman, fundador de Skin Wellness Dermatology en Birmingham, Alabama.

Limpia con menos frecuencia. Está bien bañarte a diario si quieres, pero no tienes que tallar cada pulgada de tu piel. Concéntrate en las partes que necesitan una limpieza diaria, como las ingles y las axilas. Evita las esponjas y exfoliantes fuertes, y mejor usa una toallita suave, dice Hartman.

Cuida el cabello frágil. El cuero cabelludo produce menos grasa con la edad, por lo que lavarlo con champú con menos frecuencia puede ayudar. Pero lavarlo al menos cada cierto tiempo ayudará a estimular el cuero cabelludo y a mantener la grasa circulando por el cabello, dejándolo más hidratado.

Elige tus productos con cuidado

Busca un limpiador sin fragancia. Los expertos dicen que el jabón en barra y los limpiadores líquidos están bien, pero es mejor evitar los ingredientes que puedan causar problemas. “Las fragancias son la causa más común de alergias, inflamación e irritación”, según Lipner.

Haz que tu baño sea más relajante. Añadir un poco de aceite para el baño (incluso aceite de oliva) o avena coloidal a la tina puede ayudar a combatir el efecto de resequedad que ocasiona el agua.

Aprovecha al máximo los humectantes. Elige uno con ácido hialurónico, glicerina, ceramidas o vaselina, que atraen y retienen la humedad en la piel. Y usa una crema en lugar de una loción. Por la noche, podrías optar por una pomada, que es aún más espesa. “Para la piel madura, cuanto más espeso sea el humectante, mejor”, dice Lipner. Después del baño, seca tu piel con una toalla y aplica el humectante antes de que se seque completamente.

Un humidificador puede ayudar

Un nivel de humedad cómodo en el interior es de entre el 30% y el 50%, pero esa cifra puede bajar a menos del 20% en el invierno. Un humidificador de vapor frío, especialmente cuando se usa durante la noche en los cuartos, puede evitar que la piel, los ojos y los conductos nasales se resequen. El aire húmedo también puede ayudar a que respires mejor mientras duermes y dificultar que las partículas virales se adhieran. Consulta nuestras calificaciones de humidificadores y nuestra guía de compra. Aquí te dejamos las mejores opciones en nuestra lista de calificaciones de humidificadores de viaje, pequeños, medianos y grandes.

Lasko UH150

Babymoov Hygro (+)

Dreo HM524S

Levoit Classic 300S

Nota del editor: Una versión de este artículo también se publicó en la edición de febrero de 2025 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.