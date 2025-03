Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de marzo de 2025

Escorpión

Tienes muchas oportunidades para ser feliz, pero eres bien mendigo y a veces tu humor no te funciona. Vienen días de cambios, documentos que tienes que solucionar y cambios en cuestiones de negocios o dinero que invertirás en algo que te dejará buenas ganancias. Cuidado enfermedades respiratoria que podrían presentarse y podrías caer en cama. Amor del pasado retorna y sentirás la necesidad de intentar eso que antes no se dio porque tú ya tenías una relación. Es importante que no descuides la parte familiar pues tu trabajo o amistades podrían alejarte un poco de tu familia. Tienes muchas metas y proyectos en puerta entre ellos el cambio de ciudad o de casa, piensa bien qué te conviene más pues podrías cometer un error al tomar decisiones apresuradas. Un nuevo amor se aproxima en caso de no tener pareja llegará mediante una red social, pero solo será pa el faje y la caricia ya que no durará mucho la relación. Ponte perra en los metas y objetivos sobre todo en tu salud o de lo contrario podrías pasarla mal por ciertos problemas graves que se avecinan. Hay días en los cuales no te encuentras y no sabes qué hacer con tu vida, solo sigue el rumbo y deja que las cosas fluyan y que sea lo que tenga que ser. No creas en chismes y se tú mismo, ve por ese sueño y esa meta que tanto has querido lograr.

Libra

Una amistad seguirá fregando la mauser con depresiones tontas y pidiéndote consejos, trata de darle tu opinión, pero no te metas mucho en esas cuestiones pues podrías salir perjudicado o perjudicada. Si tienes pareja y esta no te da lo que necesitas, ya no pierdas más tú tiempo, eres demasiado exigente en la caricia, pero sabes agradecer lo que recibes de la mejor manera. Aprende a tomar tus propias decisiones o alguien más por ti lo hará y no te agradarán del todo los resultados. Vienen cambios en cuestión de actitud pues te caerá el veinte de que es momento de madurar a lo grande. Un amor del pasado podría ser lo que necesitas para encontrarte a ti mismo y quizás hasta para sentar cabeza. Amistades falsas donde sea encontrarás, debes aprender a quitar de tu lado todas esas personas que constituyen una piedra en tu vida.

Virgo

Una llamada, mensaje o inbox de una persona que acabas de conocer o conocerás te podría alegrar el día. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que no dejes pasar nada en esta etapa de tu vida. Momento de pensar en el ahora y dejar a un lado el ayer, debes aprender a controlar tus sentimientos y que las personas no te envuelvan con mentiras. Deja de esperar algo de los demás pues solo de esa manera lograrás encontrar la verdadera felicidad. Ya no temas para enfrentar a tu pasado pues te darás cuenta de que está más que enterrado. Tu familia siempre será parte importante en tu vida, pero no descuides tus cuestiones personales, sueles dejar tus proyectos por complacer a quien más quieres. Posibilidad de un viaje o salida a finales de semana. Aguas con celos absurdos en caso de tener pareja pues no te llevarán a ningún lado solo a pasarla más mal de lo que ya estas. Podrías encontrarte amistad o expareja en próximos días te darás cuenta como la vida a tomado factura y le ha dado unas buenas lecciones.

Leo

Aprende a cuidar tu salud y tu vida y no echar los consejos de las personas mayores que te quieren en un saco roto. Vienen cambios importantes entre ellos la oportunidad de mejorar en los aspectos del trabajo y de los dineros. No te dejes influenciar por comentarios de amistades, aprende a tomar tus propias decisiones y lo que tu corazón te dicte. No desesperes por el amor que pronto llegará, es momento que disfrutes lo que tienes y a quien te rodeas y le des vuelo como nunca a la caricia, pero siempre con responsabilidad y precaución. Recuerda que si buscas encontrarás así que no te niegues a la oportunidad de volver amar y entregarte a otra persona. Cuida tus nervios pues habrá una persona que te sacará de tus casillas pues suele provocarte muchos nervios debido a que te atrae mucho. Amor con amor se paga, así que si esa persona que va a llegar no te demuestra amor como tu desearías no vale la pena que estés ahí. No te reprendas ni te culpes de errores que no te corresponden. Deshazte de toda esa fregadera que no te deja avanzar e interrumpe tus planes de vida.

Cancer

Este fin de semana es perfecto para la consolidación de muchas metas que tenías desde hace tiempo, concluirás cosas que tenías a medias y lograrás ser el centro de atención. Es importante que inicies a la brevedad un periodo de cambios en el cual no te dejes influenciar ni manipular por ninguna persona, algunas veces haces mucho caso a comentarios tontos que solo te llevan por caminos equivocados. Es probable que cambies de celular o compres algún artículo electrónico ten cuidado porque podría salirte con algún defecto de fábrica. La vida te va a enseñar con quien sí y con quien no simplemente haz caso a lo que escucharás y verán tus ojos. Es importante que te des la oportunidad de cerrar ciclos del pasado y olvidar todas esas cuestiones que no te dejaron avanzar o personas que te engañaron y traicionaron, viene un ciclo muy perro para ti en el cual conocerás nuevas personas entre ellas un nuevo amor que te enseñará a ver la vida de otra manera.

Géminis

No te detengas por nadie y no te compares con otras personas. Si ellos no pudieron lograrlo no significa que tú tampoco lo vayas a lograr. Es probable que te desesperes en estos días al no ver tu vida clara, ten cuidado con deprimirte tan seguido porque va a valer mauser y va a ser difícil que salgas de esa situación. Cuídate mucho de personas con mala cara o mal gesticulación que podrían hacer una canallada en tu contra. Tu dinero gástalo en lo que desees sin dar explicación a quien no te lo está pidiendo. Un sueño te avisará sobre ciertos acontecimientos que están por suceder en tu vida. Ponte las pilas en la dieta y el ejercicio porque inicias una temporada en que subirás de peso. Aprende a valorar a las personas que te rodean y siempre están a tu lado y mandar al miércoles a quienes solo te buscan por interés. Vienen momentos del día en que te sentirás algo solo o sola, recuerda que la vida te pone pruebas para que valores a las personas que te rodean no las desperdicies y muestra tus sentimientos por las personas que quieres.

Tauro

Te la pasas quejándote de todo, pero no haces nada para cambiar eso. Tienes a tu alrededor la oportunidad de ser feliz, pero has estado buscando en el lugar equivocado. Es posible que sientas tristeza debido a que una persona que quieres mucho se aleje o de plano ya las cosas no sean como antes, regresará en poco tiempo con la cola entre las patas así que ni te mortifiques. No te dejes guiar solo por la estructura de las personas sino ve el lado de los sentimientos. No te preocupes ya por cosas que no deben quitarte el sueño. Tienes la oportunidad de lograr lo que desees si te lo propones, pero es cuestión que te apliques de inmediato hacerlo. Momento de cambios y de tomar decisiones importantes, no te limites en tus sueños y menos si son a ti a quien le están costando. Estarás algo triste en estos días al recordar a una persona que fue muy importante en tu vida pero que decidió no seguir en el camino. Siempre fuerte y optimista buscando mejores oportunidades de crecimiento y siempre enfocando tus energías en mejorar en el plano económico y sentimental. Ya deja la huevonería y ponte las pilas pa lograr tus metas y tus planes.

Aries

No te compliques tanto la existencia, si esa persona te quiere te buscará y hará todo lo posible por estar a tu lado, sino simplemente pondrá escusas para mantener la relación en el aire. Te reencuentras con ex pareja y te darás cuenta que has olvidado y que ya no sientes ni mauser por él o ella; podrás ver que el karma ha hecho su trabajo. El amor será ese sentimiento inalcanzable que te costará mucho conseguir, trata de no desesperarte y ser más paciente pues si te apresuras seguirás cometiendo los mismos errores de siempre. Es momento que visualices lo que deseas para que se materialice, si sientes necesidad de mandar todo a la miércoles hazlo, que de eso se trata la vida, de ir y venir, de hacer y deshacer, pero recuerda que al iniciar otro día comenzarás de cero. No te dejes llevar por comentarios tontos fuera de lugar de personas que buscarán afectarte de mil modos, déjalos que ladren y tu sigue tu camino. Sufriste mucho en tu pasado y la vida te compensará con la persona adecuada que te enseñará a ser mejor persona.

Sagitario

No permitas que el pasado y las malas rachas que has vivido te quieten la ilusión de iniciar de cero. Debes aprender a cuidar más tu salud y ver por ti, después por ti y al final por ti pues recuerda que eres la persona más importante que tienes a tu lado. Momento de poner las cosas en claro y saber hacia dónde te diriges, no niegues la existencia del amor pues tarde o temprano te tocará tragarte tus palabras, algunas ocasiones sueles ser demasiado impulsivo y orgulloso y eso te detiene a poder mostrar tus sentimientos pues sueles buscar los defectos de las personas antes que sus virtudes. No busques pretextos para no hacer ejercicio y mantenerte en forma, algunas ocasiones caes en situaciones muy tontas y sueles tropezar con la misma piedra. Días importante para reflexionar y darte cuenta de que es lo que realmente vale la pena en este mundo para ser feliz y que no. Cuidado con cambios de actitud repentinos que pudieran hacer sentir mal a quien no lo merece. Momento de poner las cartas en la mesa sobre tu vida y pensar bien qué quieres, qué buscas y qué necesitas para ser feliz.

Capricornio

No te preocupes tanto por el futuro y vive tu presente, los proyectos comenzarás a darse poco a poco pero no bajes la guardia en ningún momento. Una amistad te mostrará cuanto te quiere con una acción que realizará. Eres un mar de lágrimas cuando te lastimas, pero cuando eres traicionado sueles convertirte en el ser más perverso y no te detienes por nada. No te dejes caer ni vencer por nadie, recuerda que tú tienes el poder de lograr lo que te propongas, ten cuidado con una amistad que andará muy pegada a ti, te quiere sacar solo cierta información. Es momento de aprender del golpe, de la caída y no volver a cometer los mismos errores, salir a flote en todos los sentidos con todas las limitantes que se pudieran presentar. Días de muchos cambios en los cuales comenzarás a creer y confiar más en tu capacidad de lograr lo que te dé la gana. Es momento de que tu vida comience a tener un nuevo sentido, que comiences a preocuparte por lo que en realidad vale la pena y te hace feliz no por lo que los demás quieren y esperan de ti. Diviértete más y disfruta cada día como si fuera el último, recuerda que la vida es muy corta para aburrirse en casa o perder el tiempo con personas falsas.

Acuario

Es momento de cambiar tu autoestima de ser más positivo y de darte cuenta de que vienes a este mundo a ser feliz y disfrutar y no dejarte llevar por chismes de lavandería de las demás personas. Despréndete de todo el dolor que vienes cargando desde hace tiempo, cree y confía en ti y no des lugar a comentarios negativos sobre tu vida. Viene un viaje al extranjero y la posibilidad de cumplir un sueño o meta que tiene que ver con un negocio que has traído en mente desde hace algún tiempo. Confía en quien siempre está ahí y no en quien te busca solo cuando te necesita. Amores de una noche y posibilidad de reencuentros que te ayudarán a superar muchos de tus sentimientos. No pretendas cambiar por nadie pues nadie lo va a hacer por ti. Cambios importantes en tu vida, te darás cuenta de que la persona que te rodea y pretendes no sirve ni para fregar a su madre, empezarás a ver a las personas secamente, te llevarás grandes sorpresas y decepciones pues se les caerá la máscara a muchas de ellas. Cambia tu forma de ser y actúa de manera normal, no tienes porque ser otra persona para complacer a personas que no hacen nada ni te aportan nada bueno a tu vida.

Piscis

Deslíndate de cuestiones que no te corresponden y de amores que no te pertenecen. Has madurado demasiado y no te hacen de chivo los tamales tan fácilmente, puedes actuar como estúpid@ pero solo tú sabes la verdad y esperas el momento preciso para cobrar venganza, sabes bien que en plato frío es mucho mejor. Oportunidad de realizar ir un viaje en el cual te va a ir de lo mejor, en el cual conocerás nuevas personas y en el cual deberás de enfocarte más en tus sueños y anhelos. Cuida tu entorno y tu carácter y no des explicaciones a quien no te las pide y no se las merece. Días de mucha reflexión y una gran oportunidad de nuevo trabajo, viaje o cambio de domicilio. Es momento que creas en tu capacidad de lograr tus sueños y metas, no mires atrás ni tomes vuelo pues no lo necesitas, estas en un mes complicado a pesar de estar en tu mes de cumpleaños más no imposible en el cual te llenarás de aprendizaje y cambios bastante buenos que te harán madurar y ser lo que hoy en día eres. No pretendas ser quien no eres y a quien no le guste tu esencia que se vaya de tu lado.