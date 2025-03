Se desploma confianza pública en la alcaldesa Karen Bass, según encuesta

Los devastadores incendios que abatieron a Los Ángeles el pasado mes de enero parecen estar pasando la factura a la alcaldesa Karen Bass ya que una nueva encuesta de UC Berkeley Institute of Governmental Studies copatrocinada por el diario Los Angeles Times reveló que solo el 19% de los residente califican su desempeño como excelente o bueno.

Arriba de un 40% de los votantes registrados indicaron que Bass llevó a cabo un trabajo pobre o muy pobre. Solo uno de cada cinco residentes afirmó que su desempeño ha sido justo.

Se trata de una fuerte caída en comparación con otro sondeo de enero, de Madison McQueen, una conservadora firma de medios, que le dio una aprobación de 37%.

Mark DiCamillo, director de la encuesta de UC Berkeley dijo que Bass ha resultado lastimada.

“Claramente, el impacto de los incendios está dañando su imagen, y generando toda esta negatividad muy fuerte en ciertos sectores”.

Añadió que el incendio, por desgracia, es un acontecimiento de tal magnitud que no cree que a los votantes les resulte fácil dejarlo de lado.

“Creo que se prolongará durante muchos, muchos meses”.

Cuando los incendios estallaron el 7 de enero, la alcaldesa Bass se encontraba asistiendo a la ceremonia de juramentación del presidente de Ghana en África, lo cual causó gran molestia entre los angelinos, ya que había declarado en campaña que no haría viajes al exterior.

No fue hasta hace unas semanas que reconoció su ausencia en un momento crítico como un error, pero en los días posteriores a los siniestros, cuando la prensa le cuestionó por no encontrarse en la ciudad, no ofreció ninguna respuesta. El despido de la jefa de bomberos, Kristin Crowley, a quien acusó de no avisarle de la magnitud de los vientos, le generó también fuertes críticas.

La combinación de todos estos factores ha sido aprovechado por sus oponentes, quienes han lanzado una campaña de destitución para removerla del cargo, la cual es financiada por la abogada y emprendedora del Silicon Valley, Nicole Shanahan, y por Robert F. Kennedy Jr.

“La alcaldesa está centrada en la recuperación, que en este momento está a meses por delante de las expectativas, y va a seguir impulsándola”, dijo el portavoz de Bass, Zach Seidl para luego entregar a La Opinión, la lista de acciones de reconstrucción y asistencia emprendidas en el área de Palisades.

El sondeo indica que el 36% de los angelinos no le tienen mucha confianza a la alcaldesa; 23% alguna; 18% poca, y solo un 11% manifestó que le guardan mucha fe.

“Después de esos feroces incendios que mataron a más de 20 y miles de millones de dólares consumidos por las llamas, es alentador saber que los angelinos están haciendo responsable a la alcaldesa”, dijo Chamba Sánchez, profesor de Ciencias Políticas de los Colegios Comunitarios de Los Ángeles.

Señaló que son tontos los argumentos de sus seguidores de que ella no sabía que los incendios podrían ocurrir.

“Se pronosticaron ráfagas y tormentas de viento de Santa Ana, con velocidades de hasta 104 kilómetros, una semana antes de que se produjeran esos incendios mortales. Esto debería haber dado a la alcaldesa una pausa antes de partir hacia Ghana”.

Enfatizó que la ciudad de Los Ángeles necesita liderazgo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

“Que una alcaldesa se marche tranquilamente al otro lado del mundo cuando la crisis azota toda la ciudad ,es una señal de que vive en una realidad diferente y de que el cargo podría ser demasiado grande para ella”.

Expuso que otro punto importante que debe destacarse, es que las víctimas de estos incendios son personas de clase media-alta que tienen los recursos o el poder para exigir responsabilidades a los políticos.

“No estoy seguro de si una campaña de destitución en este punto de su mandato como alcaldesa sea una buena idea. Los votantes podrían esperar hasta las próximas elecciones a la alcaldía y votar por un nuevo líder”.

Dijo que como muestra la encuesta, la comunidad afroamericana está, una vez más, en una muestra de tribalismo, apoyando plenamente a una persona que ha fracasado estrepitosamente como líder en esta ciudad.

“Los líderes afroamericanos nunca abandonan a los suyos. Apoyaron al inmoral y corrupto Mark Ridley Thomas, como hicieron con el concejal Curren Price cuando fueron acusados ​​de abusar de su cargo para obtener beneficios personales”.

Efectivamente los votantes afroamericanos fueron el grupo que la vio menos negativamente al grado que 23% expresaron que su trabajo había sido excelente o bueno. Los más duros fueron los asiáticos y de las Islas del Pacífico con solo un 12% que consideró su trabajo en los mismos términos que los afroamericanos. El 20% de los votantes blancos la evaluó bien, así como el 18% de los latinos.

Al resto de funcionarios electos tampoco no les fue muy bien en esta encuesta, ya que solo el 21% de los votantes consideraron que la respuesta de los concejales de la ciudad fue excelente o buena; y apenas el 19% habló a favor de la Junta de Supervisores.

Sin embargo, fueron más duros con la alcaldesa. El 41% consideraron el trabajo de Bass frente a los incendios como muy pobre o pobre, en tanto solo el 28% calificó en ese mismo rango a la Junta de Supervisores y el 27% a los concejales.

Las calificaciones más bajas sobre el manejo de los incendios fueron dadas en el noreste, este y oeste de la ciudad, y le fueron más favorables en el sur de Los Ángeles y los barrios del puerto de Los Ángeles.

El sector de la población que más se manifestó en contra fueron los jóvenes, en especial aquellos con educación universitaria.

Cabe decir que el área donde ocurrió el Incendio Palisades que dejó 12 muertes y acabó con miles de viviendas, le corresponde a la alcaldesa Bass; y el incendio Eaton en Altadena a la Junta de Supervisores.

La encuesta de IGS de Berkeley incluyó a 1,973 votantes registrados que viven en la ciudad de Los Ángeles. Fue realizada en línea en inglés y español del 17 al 26 de febrero. El margen de error estimado es de +/- 3 puntos porcentuales.

La mayor encuesta la enfrentará Bass el año que entra cuando busque la reelección.