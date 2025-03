Google tiene buenas noticias para los usuarios con Chromecast de segunda generación

Recientemente, numerosos usuarios de Chromecast de segunda generación y Chromecast Audio han reportado problemas al intentar transmitir contenido desde sus dispositivos. Las quejas se centran en mensajes de advertencia que indican que el dispositivo es “no confiable” y sugieren que el firmware podría estar desactualizado. Esta situación generó preocupación entre los usuarios, quienes temían que Google hubiera dejado de brindar soporte a estos dispositivos debido a su antigüedad.

Fallas recientes en Chromecast de segunda generación

Desde hace varios días, los propietarios de Chromecast de segunda generación y Chromecast Audio han experimentado dificultades al utilizar la función de transmisión. Al intentar conectar sus dispositivos a diversas aplicaciones, se encontraron con mensajes que indicaban: “Dispositivo no confiable: no pudo ser verificado. Esto podría deberse a un firmware desactualizado del dispositivo”. Este inconveniente impide que los usuarios puedan transmitir contenido, limitando significativamente la funcionalidad de sus dispositivos.

La aparición de estos mensajes llevó a muchos a especular que Google podría haber finalizado el soporte para estos modelos antiguos de Chromecast, especialmente considerando que el Chromecast de primera generación, lanzado en 2013, ya había sido descontinuado previamente. Esta preocupación se intensificó debido a la falta de información oficial inmediata por parte de la compañía.

Google pone fin a los rumores y trabaja en una solución

Afortunadamente, Google ha salido al paso de estas especulaciones y ha brindado claridad sobre el asunto. La compañía confirmó que está al tanto del problema que afecta a los dispositivos Chromecast de segunda generación y Chromecast Audio. Según una actualización proporcionada en la comunidad de soporte de Google Nest, el equipo ha identificado la causa de la falla y está trabajando activamente en una solución.

Google ha solicitado a los usuarios que eviten realizar un restablecimiento de fábrica de sus dispositivos, ya que esto podría complicar aún más la situación. Si bien no se ha proporcionado una fecha exacta para la implementación del parche, se espera que la solución esté disponible en las próximas horas o días.

Recomendaciones para los usuarios afectados

Mientras Google trabaja en la resolución del problema, se aconseja a los usuarios afectados seguir las siguientes recomendaciones:

– No realizar un restablecimiento de fábrica: Google ha enfatizado que esta acción no resolverá el problema actual y podría generar dificultades adicionales al intentar reconfigurar el dispositivo.

– Mantenerse informados: Es importante que los usuarios consulten regularmente la comunidad de soporte de Google Nest y otros canales oficiales para recibir actualizaciones sobre el estado de la solución.

– Evitar soluciones no oficiales: Se desaconseja recurrir a métodos no oficiales o no recomendados por Google para intentar solucionar el problema, ya que podrían causar daños permanentes al dispositivo.

Expectativas de los usuarios

Los usuarios de Chromecast de segunda generación y Chromecast Audio esperan que la solución llegue lo antes posible, permitiéndoles retomar la experiencia de transmisión sin inconvenientes. La pronta respuesta de Google y su comunicación transparente han sido bien recibidas, aunque la comunidad permanece atenta a la implementación efectiva del parche que resolverá la falla.

Aunque las recientes fallas en los dispositivos Chromecast de segunda generación y Chromecast Audio generaron preocupación entre los usuarios, la respuesta de Google ha sido clara y alentadora. La compañía ha reconocido el problema, ha identificado su causa y está trabajando en una solución que se espera esté disponible en breve. Mientras tanto, se recomienda a los usuarios seguir las indicaciones proporcionadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales de Google.

Sigue leyendo:

• Si tu Chromecast de segunda generación está fallando este podría ser el motivo

• Este dispositivo entierra al Chromecast para siempre: así es la nueva estrella de Google

• Google TV Streamer 4K: El reemplazo perfecto para tu viejo Chromecast