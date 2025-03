Mark Carney al asumir como nuevo primer ministro de Canadá: “Nunca seremos parte de EE.UU.”

En su primer discurso como primer ministro de Canadá, Mark Carney quiso mostrarse como un mandatario listo para empezar a actuar en medio de la creciente guerra comercial de su país con Estados Unidos iniciada por Donald Trump.

“El nuevo gobierno de Canadá está cambiando nuestra forma de trabajar para que podamos ofrecer mejores resultados más rápido a todos los canadienses”, dijo este viernes Carney.

“Estará orientado a la acción y será impulsado por un equipo más pequeño pero con mucha experiencia para afrontar el momento actual”, añadió en relación a la guerra comercial con Estados Unidos.

Carney aseguró que los próximos días viajaría a Reino Unido y Francia, ya que el país busca estrechar lazos con socios comerciales “confiables”.

Al mismo tiempo, se pronunció sobre su relación con Donald Trump, con quien espera reunirse pronto pero aún sin una fecha definida: “Nunca, de ninguna manera, seremos parte de Estados Unidos”, sentenció el nuevo primer ministro.

Carney no quiso dar una fecha exacta para las próximas elecciones que deben celebrarse en su país antes de noviembre -debido a que Justin Trudeau renunció a su cargo- ni aclarar si él será el candidato del Partido Liberal.

El alto costo de vida sigue siendo uno de los temas más importante para los canadienses. Por eso, el exbanquero afirmó que el nuevo gobierno se centrará en generar más empleos mejor remunerados.

Carney también sugirió que podría impulsar recortes de impuestos para las familias de clase media, así como para aquellos que compren una casa nueva.

Estas son algunas de las frases más destacadas de su primer discurso.

Getty Images: “El nuevo gobierno de Canadá estará orientado a la acción”, dijo el nuevo primer ministro de Canadá.

“La negatividad no ganará una guerra comercial”

Una de las prioridades del nuevo gobierno será la protección de los trabajadores ante las “acciones comerciales extranjeras injustificadas”.

“La negatividad no pagará el alquiler o la hipoteca. La negatividad no bajará el precio de los comestibles. La negatividad no ganará una guerra comercial”, aseguró el nuevo primer ministro.

El problema central que Carney deberá hacer frente es la manera en la que su país enfrentará la amenaza de los aranceles de la administración Trump. El nuevo mandatario aseguró que se pondrán a trabajar de inmediato en el tema.

Carney destacó la importancia de buscar nuevos socios comerciales para reforzar la economía de Canadá.

Getty Images: Carney deberá liderar la batalla comercial de Canadá con EE.UU. por los aranceles.

“Él solo nos respetará si tenemos otras opciones”, dijo Carney en referencia a Trump.

El nuevo primer ministro adelantó que todavía no tiene planes de reunirse con el presidente de Estados Unidos, sino que lo hará “en el momento oportuno”.

Antes, visitará Francia y Reino Unido para reforzar la seguridad con los líderes de estos países y diversificar a sus socios comerciales.

De todos modos, agregó que espera con interés hablar con Trump, para que éste comprenda la importancia que Canadá otorga a los empleos y a los trabajadores canadienses.

“Nunca seremos parte de Estados Unidos”

Ante la prensa, Carney no esquivó las preguntas vinculadas a las provocadoras declaraciones anexionista del gobierno de Estados Unidos.

“Es una locura”, respondió Carney al ser consultado sobre los dichos del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de que “económicamente hablando, Canadá estaría mejor como el estado número 51 de Estados Unidos”.

“Nunca, de ninguna manera, seremos parte de Estados Unidos”, agregó al ser preguntado si buscará el respaldo en Europa.

Además, el nuevo primer ministro aseguró que ni el evento de juramentación de este viernes ni su equipo de ministros se parecen en nada al sistema de gobierno en Estados Unidos.

“Fundamentalmente somos un país diferente”, sentenció Carney, quién añadió que su país “espera respeto” de Trump.

Getty Images: Canadá enfrenta una dura guerra comercial con Estados Unidos iniciada por Trump.

“No es el día para anunciar mi candidatura”

En relación a la fecha de las próximas elecciones en Canadá, que deben celebrarse antes de noviembre, Carney esquivó las precisiones.

“Antes de noviembre”, dijo entre risas el nuevo primer ministro.

“Habrá más noticias en los próximos días”, declaró ante la prensa, poniendo el eje en su nuevo gabinete en lugar de hablar del próximo proceso electoral, del que no anunció fechas ni tampoco confirmó si él será el candidato del Partido Liberal.

“Hoy no es el día para anunciar mi candidatura”, dijo Carney, quien es el primer primer ministro de Canadá que nunca ha sido miembro del Parlamento.

Getty Images: Mark Carney es el líder del Partido Liberal tras la renuncia de Trudeau.

“Una nación dinámica que celebra su diversidad”

Además, el nuevo mandatario buscó distanciarse de Trump al destacar la diversidad que caracteriza a la sociedad canadiense, que dijo está “construida sobre la base de tres pueblos: indígenas, franceses y británicos”.

“Sobre estas bases, los canadienses han construido una nación dinámica que celebra su diversidad, se preocupa por los vulnerables de la sociedad y siempre se esfuerza por un futuro mejor”, añadió.

La identidad de Canadá es “mucho más amplia que las lenguas oficiales”, aseguró tras ser consultado sobre el cambio de nombre del ministerio de “Patrimonio Canadiense” al de “Cultura e Identidad Canadienses”.

El nuevo primer ministro afirmó que el cambio de nombres busca fortalecer la identidad canadiense, con la lengua como eje central, pero añadió que la cuestión de la identidad del país va mucho más allá de las lenguas oficiales.

