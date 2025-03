Carolina Sandoval expone el abuso emocional que vivió junto a Nick Hernández

Nuevamente, Carolina Sandoval usó sus plataformas sociales para hablar de su separación con Nick Hernández. En un video en Instagram –mientras se maquillaba– explico que durante los nueve años que duró su matrimonio sufrió de abuso emociona y recibió amenazas de su ahora expareja.

La presentadora de ‘¡Siéntese quien pueda!’, abrió su corazón sobre lo vivido con el padre de su hija menor, Amalia Victoria. En pleno proceso de divorcio, Sandoval hizo público un correo electrónico en el que, según ella, Hernández la amenazaba con revelar información privada si no cumplía con sus exigencias.

“Me manda un email en donde me amenaza diciendo que va a hacer público esto”, reveló Sandoval en Instagram, donde aprovechó para desahogarse y compartir detalles de lo que calificó como “abuso emocional” durante los nueve años que duró su relación.

"El abuso emocional al cual yo estuve expuesta durante años no es producto de una fantasía". Carolina Sandoval

Sandoval desmintió a Nick Hernández

Sandoval también desmintió las acusaciones de Hernández, quien alega que ella le impide convivir con su hija.

“Él dice que yo le estoy impidiendo la convivencia, mentira”, aseguró. Además, explicó que está cumpliendo con todas las exigencias de su exesposo, como pagar un seguro de salud para Amalia Victoria por un año y contratar un seguro de vida para garantizar el bienestar de la menor en caso de que le ocurra algo a la presentadora.

La también confesó que el estrés y la manipulación que vivió durante su matrimonio la llevaron a sufrir ansiedad y picos tuvo picos altos de cortisol, lo que afectó gravemente su salud emocional.

“Yo sufrí de ansiedad, tenía picos de cortisol mañaneros muy fuertes y todo se debía a un apego horrendo que tenía con el papá de mi hija menor. Él siempre aprovechándose de eso y manipulando cualquier tipo de situación, me llevó incluso a etapas de mi vida en donde no podía ni manejar, no podía estar sola”, relató.

Sin embargo, Sandoval destacó que recuperar su independencia la hace sentir orgullosa de su nueva vida. “Hoy en día vivo sola, me hago cargo de los gastos de mi familia”, indicó.

Hasta el momento, Nick Hernández no ha respondido a las declaraciones de su expareja, dejando el tema en el centro de la atención pública mientras el proceso de divorcio sigue su curso.

