Qué pasó en el posicionamiento de hoy, 16 de marzo, en La Casa de los Famosos All-Stars

La Casa de los Famosos All-Stars se vivió uno de los posicionamientos más fuertes hasta el momento, esto desde el punto de vista de los conductores del show Jimena Gállego y Javier Poza.

Los famosos se enfrentaron sin contemplaciones y el objetivo de la mayoría fue Lupillo Rivera. En este posicionamiento se habló de política, religión y chismes. Uno de los momentos más cruciales fue cuando Paty Navidad se paró al frente del cantante.

La actriz comentó que –la semana pasada–, Lupillo desvió la atención hacia ella al insinuar que había votado por Donald Trump. Dicho esto, Navidad contestó y le dijo que se lo tuvo que haber dicho de frente y no esperar a un posicionamiento para hablar de eso.

Rivera aclaró que ella “votó” por una persona que está expulsando a los inmigrantes. Navidad afirmó que ella “apoyó” a un candidato que podría mejorar las condiciones de vidas de la gente de Estados Unidos.

Otro punto tenso fue cuando Rivera le reveló a Alejandra Tijerina que –en las primeras semanas– Dania les pidió votar por ella y, por esa razón, quedó en la placa de nominados.

Al parecer, esta información era desconocida para la modelo mexicana y esto podría incrementar la grieta que hay entre las dos y más después de la discusión que tuvieron.

Paulo Quevedo en contra de Alfredo Adame

La atmosfera se puso más tensa después de que Paulo Quevedo llamara a Adame “mueble” y que ahora es un hombre que le sirve “cafecito” a las mujeres. Indicó que es “un disfraz” el que tiene puesto y que debería regresar a su verdadera faceta.

Un argumento similar usó Diego en contra del actor, quien esta temporada se ha ganado la popularidad de “ser divertido” y jugar a su manera.

Por otro lado, Laura también le preguntó a Alfredo Adame “¿quién era?” Y usó argumentos como el hecho, según ella, que Adame recogió firma para expulsarla de México.

Aunque, admitió que le ha tomado cariño en estas últimas semanas.

Por su parte, Dania fue la única que se posicionó al frente de Erubey y le diko que quería que “brillara” y no siguiera a Lupillo, ya que al parecer no tenía una personalidad propia.

“He intentado acercarme a ti para conocerte, pero no he podido”, dijo Dania. Sin embargo, Erubey expresó que ella no ha querido porque no confiaría en una persona que traicionó a su equipo y pidió que votaran por una compañera.

Este posicionamiento será clave para las votaciones, ya que este lunes, 17 de marzo, saldrá el sexto participante y ahora quedarán solo 17 famosos en el reality show de Telemundo.

Seguir leyendo: