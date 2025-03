Carlos Vela sigue generando suspiros en Los Angeles FC

Carlos Vela fue uno de los jugadores más importantes de la Major League Soccer, en los últimos años. El goleador mexicano dejó su huella en el fútbol estadounidense con Los Angeles FC. El “Bombardero” ya no está vinculado al equipo, pero siguen recordándolo.

En enero de 2025, Carlos vela finalizó por segunda vez su vínculo con Los Angeles FC. Luego de que se produjera la salida del mexicano, el conjunto angelino ha realizado hasta 13 contrataciones.

Uno de los fichajes más importantes fue el del joven extremo turco Cengiz Under. Sin embargo, John Thorrington, gerente general del equipo, considera que no hay un jugador que pueda equiparar la influencia de Carlos Vela en el equipo.

“Mi perspectiva es que, con un jugador como Carlos, no hay un sustituto equivalente. Seríamos ingenuos si pensáramos que hay un jugador que pueda llegar y hacer lo que él hizo individualmente, no solo en términos de productividad dentro de la cancha, sino también por lo que nos ofreció fuera de ella“, dijo el dirigente para The Mirror US Sports.

Cengiz Under es un futbolista que ha jugado para grandes equipos en Europa. El turco vistió la camiseta de la Roma, Leicester City, Marsella y Fenerbahce. El delantero europeo solo ha jugado dos partidos desde que llegó a Estados Unidos.

Carlos Vela, una leyenda en Los Angeles

En enero de 2018, Carlos Vela dejó la Real Sociedad para fichar por Los Angeles FC. El “Bombardero jugó 189 partidos en el conjunto estadounidense en los que pudo marcar 93 goles y conceder 54 asistencias.

“Ahora oigo comparaciones y gente hablando de nuevos jugadores que llegan a la liga. Y se preguntan: ‘¿Es este club la versión de Carlos Vela o funcionará?’. No creo que el fichaje pudiera haber sido mejor. Y no creo que lo sea, en cuanto a la importancia de un jugador para un club y su rendimiento en la cancha, no creo que ese fichaje tenga comparación”, agregó el directivo.

Carlos Vela no obtuvo muchos títulos con el club. El atacante mexicano solo ganó dos Supporterts Shield de Estados Unidos y una Copa Major League Soccer.

