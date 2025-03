Conmebol: cómo marcha las eliminatorias sudamericanas

En las eliminatorias sudamericanas hay una tabla dividida en dos: selecciones que están “tranquilas” rumbo al Mundial de 2026 y conjuntos que lucharán por el repechaje. Conoce el panorama de las selecciones de Conmebol.

Argentina es la selección que va más alejada del resto. La Albiceleste lidera la tabla de clasificación con 25 puntos producto de 8 victorias, 1 empate y 3 derrotas. El conjunto argentino sigue con buen pie después de haber conseguido el Mundial de 2022 y la Copa América de 2024.

Luego hay un lote muy parejo conformado por las selecciones de Uruguay, Ecuador, Colombia y Brasil. Entre estas cuatro selecciones solo hay un par de puntos de diferencias. De todos estos conjuntos, La Tri muestra una mejor cara con dos triunfos consecutivos.

No muy lejano de este pelotón está Paraguay. Los Guaraníes tienen 17 unidades y están ubicados en el puesto 6 de la clasificación general (último cupo directo para el Mundial de 2026). Todo parece indicar que estas 6 primeras selecciones están cómodas de cara a la obtención de un cupo a la Copa del Mundo.

Repechaje

La tabla está dividida, no literalmente, pero si en cuanto a puntos. Paraguay tiene 17 unidades y esto le permite estar en el último puesto de clasificación directa al Mundial. La Albiroja tiene 6 partidos consecutivos sin perder y no parece que aflojará en la recta final del camino.

Por ahora, el repechaje le pertenece a Bolivia. El conjunto que hace vida en el Estadio Municipal de El Alto tiene 13 unidades. Sin embargo, muy cerca tiene a las selecciones de Venezuela (12 puntos), Chile (9 puntos) y Perú (7 puntos).

Perú está un poco más alejado de esta pelea, pero aún quedan seis jornadas. El próximo partido de los Incas será contra Bolivia, un rival directo y su último boleto para subirse al tren para pelear por un cupo al repechaje del Mundial de 2026.

Partidos por la jornada 13 de las eliminatorias sudamericanas

20 de marzo:

Paraguay vs Chile

Brasil vs Colombia

Perú vs Bolivia

21 de marzo:

Ecuador vs Venezuela

Uruguay vs Argentina

Tabla de posiciones

Argentina | 25 puntos

Uruguay | 20 puntos

Ecuador | 19 puntos

Colombia | 19 puntos

Brasil | 18 puntos

Paraguay | 17 puntos

Bolivia | 13 puntos

Venezuela | 12 puntos

Chile | 9 puntos

Perú | 7 puntos

Sigue leyendo:

– Trump asume el protagonismo para la organización del Mundial 2026

– “Desde acá voy a estar alentando como un hincha más”: El mensaje de Messi tras perderse la convocatoria de Argentina

– Mauricio Pochettino explicó las razones de la ausencia de Alejandro Zendejas en Estados Unidos

– Los cambios radicales en El Tri que motivan a Javier Aguirre