“Desde acá voy a estar alentando como un hincha más”: El mensaje de Messi tras perderse la convocatoria de Argentina

El futbolista argentino del Inter Miami, Lionel Messi, no estará presente en los próximos partidos de la selección albiceleste por las Eliminatorias de Conmebol debido a una lesión muscular. El capitán del conjunto campeón del mundo en 2002 utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje con sus seguidores, lamentando su ausencia y expresando su apoyo al equipo.

Para ver todos los partidos de la MLS, suscríbete aquí al MLS Season Pass.

La estrella de la MLS sufrió una lesión menor, pero suficiente para impedirle viajar y unirse a la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

A través de su cuenta de Instagram, el ex Barcelona y PSG publicó un mensaje en el que expresó su frustración por no poder estar en estos encuentros clave.

“Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre, quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!”, escribió Messi.

El capitán no será el único ausente en esta doble fecha FIFA. Paulo Dybala, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez también quedaron fuera por lesión.

A pesar de estas bajas, Argentina tiene la oportunidad de asegurar su clasificación al Mundial 2026 si logra vencer a Uruguay o Brasil.

El equipo de Scaloni enfrenta una doble jornada complicada. Primero, se medirá en el Clásico del Río de la Plata ante los uruguayos, selección dirigida por Marcelo Bielsa que ya dio la sorpresa al vencer a la Albiceleste en Buenos Aires con un marcador de 0-2.

Luego, recibirá en el Estadio Monumental a Brasil, a la que derrotó por 0-1 en el estadio Maracaná en su último enfrentamiento.

Brasil tampoco contará con una de sus figuras principales, Neymar Jr., quien quedó fuera de la convocatoria por problemas físicos. La ausencia de ambos referentes, Messi y Neymar, marcará una diferencia en este clásico sudamericano.

¿Quién llevará la camiseta 10 en ausencia de Messi?

Cada vez que Messi no está disponible, surge la pregunta sobre quién usará el icónico número 10.

A lo largo de los últimos años, varios jugadores han tomado ese rol en su ausencia, incluyendo a Ángel Di María, Ángel Correa, Paulo Dybala, Éver Banega y Sergio ‘Kun’ Agüero. Sin embargo, en la actualidad, Correa es el único que sigue siendo convocado regularmente.

Otra opción es Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool, quien ya utiliza el dorsal 10 en su club y podría asumir ese número con la selección en esta ocasión.

A pesar de la baja de su capitán, Argentina confía en su plantel para afrontar estos compromisos y acercarse un paso más a la clasificación al Mundial 2026.





Sigue leyendo:

· Lionel Messi no jugará con Argentina en las Eliminatorias al Mundial 2026

· Messi se estrena en la temporada 2025 de la MLS con un golazo en el triunfo del Inter Miami

· “Llegamos a un consenso”: Neymar reveló el motivo de su ausencia con Brasil