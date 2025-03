El León acusa a la FIFA de una maniobra política para excluirlos del Mundial de Clubes

Jesús Martínez Murguía acusó a la FIFA de excluir al Club León del Mundial de Clubes 2025 con una maniobra política para favorecer otro tipo de intereses y que por esa razón acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para que obliguen a este organismo dar marcha atrás en su decisión.

“Nos echan abajo el esfuerzo de muchos años de llegar a una instancia de un escenario mundial, es increíble que nos dejen fuera por una decisión política, una maniobra que no sé que intereses traten de favorecer”, destacó el mandatario de los Esmeraldas.

"HOY ES UN DÍA MUY TRISTE PARA EL AFICIONADO DEL LEÓN"



Jesús Martínez Murguía, EN VIVO en Futbol Picante reaccionando a la decisión de FIFA



𝗘𝗹 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗯𝗮𝘁𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗲𝗻 𝗙𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗣𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗹𝗮 𝟭𝗽𝗺 𝗽𝗼𝗿 𝗘𝗦𝗣𝗡 𝘆 #𝗗𝗶𝘀𝗻𝗲𝘆𝗣𝗹𝘂𝘀. pic.twitter.com/P3wd4wjASZ — Futbol Picante (@futpicante) March 21, 2025

Entrevistado por diferentes medios periodísticos, Martínez Murguía definió la decisión de la FIFA como un severo golpe al deportivismo y que tiene devastados a los jugadores como el colombiano James Rodríguez y el italiano Nicolás Fonseca, así como al técnico Eduardo Berizzo y a todo el gran plantel que habían armado para este evento trascendental.

“Tenemos a todos devastados, hicimos un gran esfuerzo por armar un gran plantel y ahora suceden este tipo de cosas, no entiendo en verdad que nos quieran quitar algo que ganamos en el terreno de juego, con deportivismo y elevando los preceptos de competencia de la propia FIFA”, dijo el dirigente.

DECLARACIONES

Jesús Martínez Murguía

Presidente Club León.#InTASweTrust pic.twitter.com/od400oYa3I — Club León (@clubleonfc) March 21, 2025

El dirigente del León respecto a la decisión de la FIFA fue claro en su exposición sobre los motivos que llevaron a este organismo a dejarlos fuera de circulación en una decisión ilógica y fuera de los tiempos que se habían establecido.

“Es una realidad que el reglamento de competencia del mundial de clubes se publicó después de qué nosotros logramos el boleto para el mundial. Nuestro primer argumento es que se ganó dentro de la cancha, es lo más importante y lo tenemos que recalcar y segundo que el reglamento sale a tres meses de qué inicia el torneo”.

Añadió también que: “Porque hubiera sido diferente que nos hubiera avisado del reglamento antes de empezar a competir y nosotros decidir si queríamos ir o no, pero de pronto nos quitan ese derecho y no se vale. Sobre todo que se ha hecho un gran esfuerzo junto con mi padre para poner a este gran club en una competencia como está”.

“Por eso vamos a luchar a muerte nuestro lugar ante el TAS por todos los mecanismos legales, procederemos legalmente para que la FIFA recapacite y lo pueda competir, y el León pueda competir, lo que se ganó en la cancha”, dijo el hijo del presidente del Grupo Pachuca, el empresario Jesús Martínez Patiño.

La FIFA decidió que fuera el León el excluido

El alto mando de los Esmeraldas del León, también reveló que fueron los funcionarios de la FIFA que eligieron al León para quedar fuera del Mundial y no el Pachuca, por lo cual la decisión emanó de este organismo y no que el Grupo Pachuca haya decidido entre los Tuzos y el cuadro del Bajío.

La FIFA es quien decide que sea el León el que no vaya, jamás nosotros. En el grupo Pachuca, no tomamos esa decisión y realmente no sabemos cuáles son las razones reglamentarias o sus argumentos para excluirlos del mundial de clubes”.

“Exigiremos a la FIFA que nos diga cuál sea la razón por que deja fuera al club León del primer mundial de clubes con 32 equipos y que va a ser impresionante. Porque a la FIFA no le ha importado afectar al aficionado que ya compró boletos y reservó hoteles. Nosotros tratamos de llegar a esta competencia por la vía deportiva y lo conseguimos con mucho esfuerzo”

Por eso trajimos a los jugadores que contratamos como James Rodríguez, Nico Fonseca y todo el gran plantel que tenemos, pero lo más fuerte es que a la FIFA no le ha importado el golpe que le ha dado a los aficionados de León y es lo que más me duele a mí y a toda nuestra gente. Por eso, hoy queda de lado toda la idea que traíamos respecto al deportivismo”, dijo Martínez Murguía.

Hicieron lo mismo que el Manchester City y el Girona

El presidente del León dijo que existen antecedentes de las autoridades del fútbol de permitir este tipo de manejos de los equipos como pasó con la UEFA para dejar competir al Manchester City y al Girona en la UEFA Champions League.

“Hemos hecho lo mismo que hicieron Girona y Manchester City ante UEFA en su momento para poder jugar la Champions League; constituimos un fideicomiso (trust) en los Estados Unidos, que garantiza absoluta independencia del Club para nosotros, pero no nos los aceptaron”, aseveró el dirigente.

DECLARACIONES

Jesús Martínez Murguía

Presidente Club León.#InTASweTrust pic.twitter.com/bLMPzxkQCh — Club León (@clubleonfc) March 21, 2025

Buen momento para unir a todos los clubes de la Liga MX



Consultado sobre el apoyo que ha sentido de los clubes de la Liga MX frente a este problema, Jesús Martínez Murguía aseguró que es el momento para unir aún más a todos los equipos del fútbol de México y seguir creciendo como en los últimos tiempos.

“De la mayoría sentimos el apoyo y puede marcar un precedente de qué sea un buen momento para unirnos, porque últimamente hemos tomado decisiones a favor del fútbol mexicano todos juntos, cuando antes nos escuchaban esas cosas.

“Seguimos teniendo apertura y esto puede ser un gran momento para ratificarla y seguir reuniéndonos para tomar este tipo de decisiones tan importantes para nuestro fútbol y que nos escuchen más, porque también tenemos mucho que aportar en bien del fútbol mexicano y de nuestra liga. Espero que este sea un gran precedente. De qué veamos esa unión”, concluyo el directivo

👀 ¿Hay apoyos de los directivos mexicanos al Club León?



💥 "Es un buen momento para unirnos"



💥 "Que nos escuchen más tenemos mucho por aportar, en bien del futbol mexicano"



Las palabras de Jesús Martínez Murguía pic.twitter.com/HhkdOmbTEh — Futbol Picante (@futpicante) March 21, 2025

