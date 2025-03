La Jefa ordena votación positiva en La Casa de los Famosos tras denuncias de complot

Este jueves, 27 de marzo, la audiencia y ‘La Jefa’ demostraron quién tiene el verdadero poder en La Casa de los Famosos All-Stars. Tras las denuncias en redes sobre un supuesto pacto entre el Cuarto Fuego y el Cuarto Tierra para manipular las nominaciones, la producción tomó cartas en el asunto con una sorpresiva votación positiva, cambiando las reglas del juego.

Al entrar al confesionario, los famosos se llevaron una inesperada vuelta de tuerca: en lugar de nominar a quienes querían fuera, debían dar puntos (1 o 2) a los compañeros que deseaban que se quedaran. Así, los nominados serían quienes recibieran cero puntos o solo uno, rompiendo cualquier estrategia previa.

El complot que encendió las alarmas

Todo comenzó tras la eliminación de Julia Gama (Cuarto Fuego), cuando quedó al descubierto que el Cuarto Tierra y el Cuarto Fuego buscaban enviar a placa a los cuatro nominables del Cuarto Agua: Mane, Alejandra, Niurka y Rey Grupero (excepto Carmelo, el líder).

Según evidencias compartidas en redes —como un video de @reality_farandulaymas—, Paty Navidad y aliados no solo coordinaban nombres, sino también la cantidad exacta de votos. Los fans señalaron que esta no era la primera vez: llevaban semanas denunciando estas tácticas, aunque la producción no siempre actuó.

Ante el escándalo, la líder del reality avisó en X (antes Twitter): habría “sorpresas” en la nominación. Y cumplió. Con el nuevo sistema, las alianzas se vieron forzadas a replantearse, y ahora la permanencia dependerá de quiénes logren sumar apoyos… o queden en el olvido.

¿Fue suficiente esta medida? Los televidentes celebran el movimiento, pero algunos exigen sanciones directas para los repetidores. Una cosa es clara: el juego ya no será igual después de esta nominación.

De hecho, según sondeos en redes y de las encuestas independientes de La Casa de los Famosos All-Stars, en este momento, el Cuarto Agua es el más popular del reality show. Hace semanas, este panorama era diferente y Tierra lideraba, pero desde la salida de Manelyk y de Alejandra, ahora la atención se centra en ellas.

Seguir leyendo: