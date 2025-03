“Fue un sueño y nunca pasó”: Caramelo marca su distancia con Manelyk en LCDLF

Luego de varias semanas protagonizando una intensa historia de amor junto a Manelyk González dentro de “La Casa de los Famosos All-Stars“, el participante Caramelo ha decidido dar un paso atrás y poner fin a su amorío. ¿La razón? Aquí te la contamos.

Los problemas en el paraíso comenzaron luego de la conocida ‘Noche de cine’, donde se proyectó una “película” en la que la mexicana comenta con el resto de habitantes de la casa su incomodidad ante ciertas actitudes del dominicano.

Sería horas más tarde cuando, en la suite del líder que comparten, Caramelo entabló una conversación con Manelyk en la que llegó a la conclusión de poner un alto a las muestras de cariño que indicaban algo más que una “amistad”.

“A mí no me importa lo que piensen los demás, pero tampoco puedo tirar a la basura como quedé con Laura, con todo el mundo. Tú no sabes que dice por atrás la misma gente. Sentí que me vi como un Lupillo en la temporada pasada“, expresó el famoso.

En respuesta, la influencer que quedó como finalista junto a Alicia Machado en la primera edición del reality afirmó que todo se trató de un malentendido. No obstante, la decisión del actor quedó más que clara.

“Yo solamente quiero que tú seas feliz y que estés tranquila. Tú tienes tu lugar, tienes tu espacio… tú sigues siendo tú, yo sigo siendo yo. (…) Yo mantengo mi distancia, hablamos como siempre, como tú lo haces con todo el mundo en la casa, con la gente que tú hablas“, explicó.

Sin embargo, serían estas palabras las que terminaron por sepultar la historia de amor entre ambos participantes: “Yo quiero que sea así: que esas caricias, que esos besos que tú querías sentir al lado mío, siéntete como que fue un sueño y tú despertaste y eso nunca pasó”, dijo contundente.

No pasó mucho tiempo antes de que las redes sociales viralizaran esta charla y mostraran su apoyo ante la decisión de Caramelo: “Él si tiene dignidad, apoyo total a Caramelo”, “Caramelo es un caballero, siempre le tuvo paciencia y a pesar de la película y como lo hicieron quedar él sigue siendo comprensivo con ella”, “Contigo hasta la final, Caramelo” y “Wow, que madurez, tiene mi apoyo al 100%”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.

Seguir leyendo:

• La Casa de los Famosos All-Stars: ¡Manelyk se convierte en la líder de la semana!

• “Mentiroso y cobarde”: Manelyk arremete contra Caramelo en ‘LCDLF All Stars’

• Así se enteraron los habitantes de “La Casa de los Famosos” sobre el arresto de Aleska