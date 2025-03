Así se enteraron los habitantes de “La Casa de los Famosos” sobre el arresto de Aleska

El arresto de Aleska Génesis, tras su salida de “La Casa de los Famosos All-Stars“, fue una noticia impactante que dejó perplejos a sus compañeros de reality.

La modelo y ex reina de belleza venezolana vivió una situación inesperada después de ser detenida por las autoridades, minutos después de ser eliminada del programa. Sin embargo, el público no fue el único sorprendido por este suceso, sino también sus compañeros dentro del programa, quienes recibieron la noticia de manera contundente durante una de las transmisiones en vivo.

En un giro dramático, Javier Poza, conductor del programa, fue el encargado de informar al público sobre los eventos que rodearon la detención de Aleska. “Se procedió poniéndose a derecho de las autoridades por lo que Aleska quedó detenida siguiendo los procesos correspondientes. Recordemos que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario”, expresó Poza, brindando un contexto legal sobre la situación.

Tras varias horas de incertidumbre, la noticia de que Aleska había sido liberada se difundió rápidamente. Poza aclaró que, aunque la modelo había quedado en libertad bajo ciertas medidas, seguía a la espera de un juicio. “Aleska ha sido puesta en libertad, a la espera del juicio, tenemos fe de tenerla aquí en el estudio para que nos cuente de lo ocurrido en las últimas 24 horas”, añadió el conductor.

Las reacciones de los participantes del reality no se hicieron esperar. Laura Bozzo, quien no tardó en hablar sobre el incidente, manifestó su preocupación por las garantías judiciales en México. “Obviamente, pero en nuestros países no es así, es al revés”, dijo la conductora, mostrando su descontento con el sistema judicial local.

De igual manera, ofreció su apoyo legal a Aleska, dejando claro que su equipo estaría dispuesto a ayudarla en cualquier circunstancia. “Le digo a Aleska que la quiero, que mi equipo legal está a disposición. Aleska, te quiero, acá estoy y acá lo que tu necesites”, expresó con empatía.

Por otro lado, Alfredo Adame también reaccionó ante la situación, deseándole a Aleska lo mejor y una pronta solución al problema legal. “Todos le deseamos lo mejor, que tenga una pronta solución, que no trascienda y que no pase a otra cosa”, comentó.

Mientras tanto, Lupillo Rivera y Luca Onestini, quienes tenían una estrecha relación con Aleska dentro de la competencia, se mostraron visiblemente afectados por la noticia. La cercanía que compartían con la modelo podría influir en su comportamiento durante los próximos días dentro de la casa.

Este inesperado giro en “La Casa de los Famosos” ha dejado una huella en los participantes, quienes se enfrentan a una situación compleja, a la espera de más detalles sobre el futuro de Aleska y el desenlace de este complicado episodio.

