Maripily Rivera da su opinión tras la detención de Aleska Génesis

La empresaria puertorriqueña Maripily Rivera expresó su opinión sobre la detención de la modelo venezolana Aleska Génesis, quien fue arrestada poco después de ser eliminada del reality “La Casa de los Famosos All-Stars”.

En un video que subió a Instagram, Rivera habló acerca del lo ocurrido: “El día de anoche pudimos celebrar, tanto esta que está aquí, como ustedes, la eliminación de Aleska Génesis en el reality show ‘La Casa de los Famosos All-Stars’. La celebré, la seguiré celebrando porque entiendo que como jugadora no lo hizo bien”, comentó Rivera en el video.

A pesar de sus críticas hacia el desempeño de Aleska en el reality, Rivera aclaró que no le desea a nadie pasar por una situación tan complicada como la que ahora enfrenta la modelo. “En el plano personal, por la situación tan difícil que está atravesando ella ahora mismo, no se la deseo a nadie. No es en son de burla, que lo haga yo, ni lo haga nadie y que nadie opine porque simplemente ella sabe lo que está pasando”, agregó.

La ganadora del reality destacó que su intención no es que sus palabras se malinterpreten ni se utilicen para fomentar polémicas. “Le deseo que pueda resolver y pueda salir airosa de esta situación tan difícil”, afirmó Rivera, quien concluyó señalando que espera que el proceso judicial que enfrenta Aleska se resuelva pronto.

“Lo que está sucediendo y está pasando hoy con ella es una situación muy difícil, muy delicada; me imagino que no la está pasando muy bien”, concluyó la empresaria puertorriqueña.

Rivera, quien resultó ganadora de la cuarta temporada del programa, lamentó que la modelo esté atravesando este difícil momento legal.

Rivera, quien no ha ocultado sus diferencias con Aleska Génesis durante el reality, había celebrado abiertamente su eliminación del programa. Sin embargo, tras conocerse que fue detenida por las autoridades mexicanas, la empresaria expresó su postura mediante un video compartido en redes sociales.

Seguir leyendo:

• Maripily Rivera puso a temblar las redes con un traje de escote revelador

• Maripily Rivera presume en video cómo luce su nuevo apartamento en Miami

• Maripily Rivera anuncia que se someterá a una cirugía en México