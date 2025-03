Maripily Rivera anuncia que se someterá a una cirugía en México

La empresaria puertorriqueña Maripily Rivera anunció que tendrá que hacer una pausa en su ajetreada agenda para someterse a una cirugía que lleva aplazando por un buen tiempo, y que ya no quiere ni puede dejar pasar.

“Ustedes saben que llevo un tiempo tratando de operarme los senos para reducirlos, pero por falta de tiempo y todo el trabajo que he tenido desde que gané La Casa de los Famosos, no he podido hacerlo”, explicó Maripily en sus historias de Instagram.

“No es que no quiera mis amores, nadie mejor que yo para cambiarme mis implantes, que llevan casi 14 años conmigo, y reducirme los senos, porque he bajado mucho de peso y no me gustan cómo se ven ahora”, explicó la estrella puertorriqueña.

Aunque la cirugía estaba en pausa, la empresaria ya se hizo las pruebas médicas necesarias y todo salió bien, por lo que tomó la decisión de ahora sí entrar al quirófano.

Operación en México

“Me voy a operar con uno de los mejores médicos en México. Me voy a quedar allá unas dos semanas porque es una operación fuerte”, detalló Maripily, quien se someterá a la cirugía el lunes 31 de marzo.

“Gracias a Dios, aunque llevo con mis implantes casi 14 años, me hice sonograma, prueba de cáncer, mamografía, y todo salió bien. Pero ya me toca”, precisó la boricua.

Maripily aprovechará la cirugía para cambiar sus implantes y reducir el tamaño de sus senos.

“He bajado casi 25 libras, y antes mis senos se veían bien porque yo era una mujer fuerte, alzaba pesas, competía… pero ahora, con el peso que he perdido, se ven horribles”, confesó. “Así que a finales de mes, me los reduzco”.

Sin filtros, como siempre, Maripily también habló sobre lo que está sucediendo en La Casa de los Famosos All-Stars, especialmente sobre el protagonismo que ha tenido el triángulo amoroso formado por Aleska Génesis, Dania Méndez y Luca Onestini.

“Están dándole mucha cuerda al triángulo amoroso, pero hay otras cosas pasando que deberían recibir más atención”, opinó.

Además, comentó sobre las eliminaciones en el programa: “Se están yendo los que para mí eran fuertes, los que pensaba que iban a dar más de qué hablar, y se quedan los que realmente digo ‘¿qué?'”.



