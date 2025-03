Kate Hudson no tiene problema en ser la eterna prometida de Danny Fujikawa

La actriz y cantante estadounidense Kate Hudson tiene claro que no tiene prisa por llegar al altar. Aunque está felizmente comprometida con Danny Fujikawa desde hace tres años, la actriz de 45 años aseguró que la idea de planear una boda no la emociona tanto.

En su aparición en The Drew Barrymore Show, Hudson explicó que, a diferencia de lo que muchos podrían esperar, no siente esa emoción desbordante por casarse.

“No tengo la misma sensación de ‘Dios mío, me voy a casar y no puedo esperar a que llegue la fiesta’. Al contrario, pienso: ‘Tengo que planearlo y va a costar mucho dinero’“, contó entre risas.

Comprometida por siempre

La actriz dejó claro que no tiene ningún problema con seguir comprometida por siempre, y le gusta la idea de no tener que firmar un contrato legal, ya que le gusta y disfruta mucho su libertad,

“Me gusta mi libertad… me gusta el concepto de libertad”, explicó, añadiendo que el tema de “firmar el contrato con el gobierno” no le convence. Para Hudson, el ejemplo perfecto de una relación que no necesita un papel es el de sus padres, Goldie Hawn y Kurt Russell, quienes llevan más de 40 años juntos y nunca han oficializado su relación.

A pesar de no estar tan entusiasmada con la idea de una boda tradicional, Hudson confesó que tal vez se fugaría y, por supuesto todo lo que implica una ceremonia de bodas.

Hudson y Fujikawa se conocieron hace 15 años, pero comenzaron su relación romántica en 2016. Tienen una hija, Rani Rose, nacida en 2018. Fujikawa le propuso matrimonio en septiembre de 2021, y Hudson compartió el compromiso con sus seguidores en Instagram.

Sin embargo, parece que para ella, no es tan importante una fecha de boda, sino disfrutar del compromiso de forma libre y feliz.

