Karla Sofía Gascón relata experiencia con bebida que contenía cannabis tras gala de los Premios Oscar

Karla Sofía Gascón vivió una anécdota inesperada en la noche de los Premios Oscar. La actriz española contó en sus cuenta de Instagram que, sin saberlo, tomó una limonada con THC, el componente psicoactivo del cannabis, lo que le provocó mareos y una baja de presión después de la gala.

Todo comenzó cuando Gascón recibió un obsequio por su nominación a mejor actriz principal. Entre los productos había una bolsa de patatas y una lata de refresco de limón. “Hasta ahí, todo bien”, escribió con humor.

Pero la cosa cambió cuando empezó a sentirse mareada. “Pensé que era cansancio, me fui a la cama, pero la intensidad subió y me empecé a preocupar”, contó. Llamó a un amigo para contarle lo que le pasaba y probó a tomar algo dulce para subir la tensión, pero el malestar no cedía.

Bebida tenía THC componente psicoactivo del cannabis

Entonces decidió revisar lo que había comido. Las patatas parecían inofensivas, pero cuando miró la lata de refresco, se llevó la sorpresa: contenía THC. “Me río ahora, aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté. Menos mal que no se la llevó mi hija al colegio”, bromeó.

Gascón, quien no ganó el Óscar por su papel en Emilia Pérez, asistió a la gala sin pasar por la alfombra roja debido a la polémica por antiguos tuits racistas que la llevaron a alejarse de la temporada de premios. Sin embargo, también denunció que fue víctima de una “campaña de odio” en su contra.

Sigue leyendo: