Maripily Rivera puso a temblar las redes con un traje de escote revelador

Vaya revuelo causó la empresaria e influencer Maripily Rivera luego de hacer una publicación desde su cuenta de Instagram en donde posó enfundada en un look que evidenció su figura. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

Como ya es costumbre, la ganadora de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” optó por compartir con su comunidad digital una probadita de los nuevos proyectos que se avecinan en su carrera. Para ello, colocó un video en el que se le ve desde un corporativo mientras aguarda a iniciar una reunión.

Siempre lista para cualquier ocasión, Maripily Rivera eligió un atuendo de impacto que consistía en un traje sastre en color verde que gracias a su corte ceñido a la silueta y top de revelador escote, dio mucho de qué hablar.

“Así mi look de hoy para mis reuniones. ¿Le gusta mis amores bellos?“, escribió Maripily Rivera para acompañar el video que desató una ola de opiniones divididas entre su comunidad digital.

Y es que mientras algunos de sus detractores no tardaron en lanzar críticas por su supuesta falta de “profesionalismo” por su atuendo, sus fanáticos más fieles salieron en su defensa con contundentes mensajes.

“Hermosaaaaaaaa, amo cómo te queda ese color”, “Ella es muy segura de sí misma, gran ejemplo de mujer”, “Sigue triunfando y no hagas caso a las críticas, te amamos” y “Diosa boricua, cada día más bella”, son algunos de los comentarios que recibió la famosa bajo su post.

Cabe recalcar que dicho post surge tan solo unos días antes de que la boricua se sincerara sobre sus planes de someterse a una nueva cirugía estética en México: “Ustedes saben que llevo un tiempo tratando de operarme los senos para reducirlos, pero por falta de tiempo y todo el trabajo que he tenido desde que gané La Casa de los Famosos, no he podido hacerlo“, dijo recientemente.

Para evitar las especulaciones, Maripily Rivera indicó que lejos de influenciarse por las críticas de terceros, lo hará por gusto propio: “Nadie mejor que yo para cambiarme mis implantes, que llevan casi 14 años conmigo, y reducirme los senos, porque he bajado mucho de peso y no me gustan cómo se ven ahora“, mencionó desde sus historias de Instagram.

Seguir leyendo:

• Maripily Rivera puso a temblar las redes con un traje de escote revelador

• Maripily Rivera anuncia que se someterá a una cirugía en México

• Maripily Rivera explota contra Lupillo Rivera por su forma de juego en ‘LCDLF’