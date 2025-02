Maripily Rivera explota contra Lupillo Rivera por su forma de juego en ‘LCDLF’

La primera edición de ‘La Casa de los Famosos All Star’ ha dado mucho de qué hablar gracias a las disputas protagonizadas por las 21 celebridades que se mantienen como habitantes de la casa más famosa de Estados Unidos. Sin embargo, Maripily Rivera ha decidido sumarse a la conversación y lanzarse en contra de la forma de juego de su ex compañero, Lupillo Rivera. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una inesperada publicación lanzada desde su cuenta de Instagram, la ganadora de la cuarta temporada del reality compartió sus opiniones acerca de las disputas que suceden entre los participantes.

Y aunque aseguró que ha intentado mantener una postura neutral y darle el ‘beneficio de la duda’ a Lupillo Rivera, no puede pasar por alto su comportamiento con sus compañeros Caramelo, Rey Grupero y Niurka Marcos.

“Tengo que ser imparcial los domingos, pero aquí en mi cuenta de Instagram yo soy como a mí me dé la gana“, explicó sobre las opiniones que ha brindado dentro de las galas bajo su papel de panelista. “Si él no está haciendo las cosas bien, no tengo que parcializarme con nada”, añadió.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, Maripily Rivera aseguró que el denominado ‘Toro de los Corridos’ no aprendió de sus errores en la temporada que compartieron: “Está haciendo lo mismo y peor que el año pasado. No se puede defender lo indefendible”, sentenció por medio de sus historias de Instagram.

Bajo esta misma tesitura, el ‘huracán boricua’ reprobó la actitud que ha mostrado contra el dominicano ‘Caramelo’, asegurando que las amenazas que ha lanzado en su contra son las típicas de un “pandillero”.

