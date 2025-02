“Mentiroso y cobarde”: Manelyk arremete contra Caramelo en ‘LCDLF All Stars’

Un nuevo pleito ha surgido dentro de ‘La Casa de los Famosos All Stars‘ y en esta ocasión, dos de los protagonistas fueron Manelyk González y Alfredo Adame, quienes no se guardaron nada al expresar su descontento con Carlos Antonio Cruz, conocido como “Caramelo”, por los comentarios que emitió durante la primera gala de eliminación del reality. ¿Qué fue lo que dijeron? Aquí te lo contamos.

La molestia de la influencer contra el dominicano se dio luego de que este expresara su apreciación por la salvación de su compañero Paulo Quevedo y la eliminación de Salvador Zerboni, a quien calificó como “pelagatos”.

Es por esta razón que durante la más reciente gala de ‘LCDLF’, Manelyk González cuestionó de forma contundente a ‘Caramelo’ y lo instó a compartir frente al público el motivo por el que se expresó de forma “despectiva” sobre sus compañeros.

“Dijo ‘pelagatos’, ‘cualquiera de esos tres pelagatos está bien por mi que no regresen’; mentiroso y cobarde, ¿por qué no lo dices enfrente de todos como lo hiciste con los demás? El 24/7 no miente“, sentenció Manelyk frente a la mirada atónita de sus compañeros.

Mientras tanto, el creador de contenido en redes sociales se defendió alegando que dicha expresión era dirigida a Adame, hecho que lejos de calmar la situación, terminó por empeorarla, pues detonó la furia del conductor.

Y es que Adame no dejó pasar la oportunidad de lanzar un polémico mensaje en contra de su compañero, advirtiendo que su convivencia dentro de la casa pinta a estar llena de roces.

“Mira, si te referías a mí, te voy a decir una cosa: Caramelos te encuentras 20 en cualquier estación del metro, pero Alfredo Adame solo hay uno. Y ese soy yo, el que está aquí diciéndote tus verdades y que el pelagatos eres tú“, declaró en plena transmisión del programa.

