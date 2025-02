Niurka y Manelyk protagonizan primer encontronazo en ‘La Casa de los Famosos: All-Stars’

A solo unas horas de haber dado inicio la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos: All-Star’, ya hay dos nombres que encabezan los titulares debido al encontronazo que vivieron durante la cena de bienvenida. Se trata de Niurka Marcos y Manelyk González, quienes vivieron un incómodo intercambio de palabras frente a sus compañeros que ya ha dado mucho de qué hablar. ¡Aquí te contamos los detalles!

Lo que comenzó como una velada amena se tornó en terreno incierto luego de que la denominada ‘mujer escándalo’ mandara a callar a la estrella de ‘Acapulco Shore’ por ser interrumpida durante el brindis inicial de la temporada.

“Puedo seguir yo”, son las palabras que Manelyk González pronunció mientras Niurka Marcos intentaba hablar ante el resto de sus compañeros, causándole molestia y resultando en una respuesta que cambió los ánimos de la reunión.

“No seas payasa (…) Necesitas llamar mi atención, pequeña” expresó de vuelta la ex protagonista de la obra musical ‘Aventurera’.

“No, no, yo quería seguir, ¿quieres seguir tú?”, cuestionó en respuesta la mexicana, mientras que la cubana agregó mirando a la cámara: “Bebés Nius, vean que me está buscando la nena”.

Ante el siguiente intento de réplica de González, Niurka Marcos lanzó un contundente: “Cállate” que dejó a más de uno con la boca abierta y a la espera de una reacción explosiva. No obstante, la vedette continuó con un discurso en el que dejó entrever que no se dejará intimidar por nadie.

“Soy mamá Niu, con mucho amor para todos, super empática con el que lo quiera. El que se ponga un poco raro igual respondo porque soy un poco histriónica”, indicó contundente.

Para concluir, la ex pareja de Juan Osorio detalló que: “No me gusta aburrirme, vengo a divertirme; se lo prometí a mis hijos, a mi novio, a mis bebés Nius y no es voy a fallar, pero de cualquier forma tengo que dar contenido”.

