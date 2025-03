Gobernador de California señala que “la marca demócrata es tóxica”

Gavin Newsom, gobernador de California, arremetió en contra del partido al que pertenece y les pidió a los demás miembros ser más críticos y cercanos con la ciudadanía.

Durante su participación en el programa “Real Time with Bill Maher”, el cual es transmitido por el canal de televisión HBO, el demócrata a quien diversos analistas políticos perfilan como posible candidato presidencial en 2028, advirtió que en su partido se están cometiendo graves errores y eso los está alejando de los votantes.

“La marca demócrata es tóxica ahora mismo. Le hablamos con condescendencia a la gente. Hablamos con indiferencia”, expresó.

Al respecto, los datos de una encuesta efectuada reciente por la cadena de televisión NBC News, exhiben cómo únicamente 27% de los encuestados tiene una opinión positiva del partido; mientras que otra realizada por CNN a principios de este mes muestra que sólo 29% opina lo mismo.

En este sentido, Gavin Newsom defiende la hipótesis de que los ataques personales y su descalificación hacia los republicanos podrían ser otra de las razones de la perdida de popularidad de su partido ante los ojos de la ciudadanía.

“Los demócratas tendemos a ser un poco más críticos de lo que deberíamos. Esta idea de que ni siquiera podemos tener una conversación con el otro lado… o la noción de que simplemente tenemos que seguir hablando con nosotros mismos… Los demócratas deben reconocerlo, tienen que madurar “, enfatizó.

Gavin Newsom desea que los demócratas recuperen la confianza de los ciudadanos a través de propuestas políticas mejor enfocadas a sus necesidades. (Crédito: Derrick Tuskan / AP)

Cuestionado sobre las críticas de sus compañeros por haberse atrevido a invitar a conservadores a participar como invitados a su podcast “This Is Gavin Newsom”, el californiano de 57 años defendió su estrategia como la mejor manera para tratar de ser más empático con personajes de una visión distinta sobre la consolidación de un mejor país.

“Creo que con este podcast y la oportunidad de dialogar con personas con las que no estoy de acuerdo, es una oportunidad para intentar encontrar puntos en común y no dar golpes bajos. No busco ponerles palos en la rueda ni… una palanca en los radios de la rueda para hacerles tropezar”, aseguró.

De hecho, otro de los demócratas severamente cuestionado por acercarse a los republicanos, sobre todo al presidente Donald Trump, ha sido John Fetterman, senador por Pensilvania, quien al igual que Newsom, exhorta a sus compañeros a superar la derrota en las elecciones de noviembre pasado y darse a la tarea de refrescar sus propuestas para recuperar la confianza de los electores de cara a los próximos comicios.

