André Jardine se sincera y asegura que aún no está listo para dirigir a Brasil

Cuando dicen que el halago en boca propia es improperio y la autocrítica es una cualidad de reyes, André Jardine, técnico del América, se sinceró al acabar el juego donde las Águilas vencieron a los Tigres de la UANL 3-0, para reconocer que aún no es tiempo de dirigir a la selección de Brasil.

El estratega amazónico se sintió halagado que su nombre suene entre los candidatos para hacerse cargo del Scracht du Oro, afectado por una grave crisis de personalidad después de ser vapuleados por Argentina 4-1 que le costó el puesto a Dorival Júnior.

“Siento que Brasil está buscando entrenadores del más alto nivel y ahí puedes incluir a Ancelotti o Guardiola. Creo que estoy un escalón abajo de ese nivel aún; aunque no me desmerece ni un poco”, dijo Jardine que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 irrumpió con fuerza en el ámbito internacional al guiar a la Sub 23 de Brasil a la medalla de oro.

Frente a esos hechos y consciente de que Brasil necesita un técnico de alto perfil para salir de la crisis, Jardine también dijo que ojalá un día pueda tener el privilegio de hacerse cargo de dirigir a la selección de su país, lo cual sería un gran honor.

“Un día ojalá creo que pueda ser merecedor de esa silla que es muy caliente, muy pesada, pero por ahora Brasil va pensando bien en traer a un entrenador de nivel mundial y de alguna forma calmar las cosas, porque están bastante calientes. Yo sigo muy feliz aquí, disfrutando cada momento, brindo por cada conquista porque estamos con bastante hambre aún”, expuso en la conferencia al finalizar el juego en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

León debe ir al Mundial de Clubes

En otros menesteres, Jardine también fue consultado sobre la posible participación del América en el Mundial de Clubes y expuso que es el León el equipo que debe ir a esta competencia, más allá de que el nombre de las Águilas ha sonado con fuerza para entrar al quite de la escuadra del Bajío.

“Mi posición es esta: León tiene todos los méritos y es el que debe ir. Me quedo triste por León, por la institución, porque vi el título de la Concachampions conquistado con muchos méritos. Me gustaría que encontraran la solución que sea para que vaya León”, expuso el estratega amazónico.

La decisión la tiene la Concacaf

Ante la insistencia de que podría pasar si al final la FIFA y la Concacaf deciden que América vaya al Mundial de Clubes, por una su posición en el ranking de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, André Jardine, destacó que esa elección tendría que dejarla bien especificada desde los escritorios de estos organismos.

“Si no va León, América viene haciendo ya de hace mucho tiempo las cosas bien. Si bien es cierto que no se ha conquistado la Concachampions aún, viene liderando los torneos mexicanos, el ranking de la Concacaf y viene mereciendo un título como ese, pero aún no lo logramos. Dejo a los órganos responsables que tomen la decisión; queremos ir al Mundial pero consiguiendo el boleto en el campo”, concluyó el técnico brasileño.

Jardine festejó a lo grande su centenario con América

La victoria del América sirvió para que el técnico brasileño festejará a lo grande sus cien partidos dirigidos al frente del equipo más ganador de la Liga MX con 16 títulos y en donde él ha contribuido guiando al equipo más polémico al primer campeonato en la historia de los torneos cortos desde que se implantaron en el campeonato Invierno 1996.

El técnico amazónico sumó su victoria 58 por 26 empates y solo 16 derrotas, que le permite estar en la cúspide de la historia de los estrategas del cuadro americanista y que le ha permitido demostrar que no fue casualidad su polémica contratación con la oncena de Coapa.

