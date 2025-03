“Me sentí genial”: Chucky Lozano habló de su regreso tras el triunfo de San Diego sobre LAFC

El histórico primer triunfo en casa del San Diego FC de 3-2 sobre LAFC también marcó el regreso del delantero mexicano Hirving “Chucky” Lozano, quien volvió tras un mes de ausencia por lesión.

El Snapdragon Stadium, mismo estadio que lo vio salir por una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo en el debut del equipo en casa, fue testigo del regreso del jugador azteca, quien jugó 18 minutos, después de entrar de cambio al minuto 72 en sustitución de Luca de la Torre.

👏 'Chucky' Lozano entra al campo para encender el ataque de @SanDiegoFC.



Al final del encuentro, el mexicano declaró que se sintió muy bien físicamente tras su regreso y que espera dar mucho más de sí para ayudar a sus compañeros a mantener el buen ritmo que llevan en la campaña, donde se sitúan terceros en la Conferencia Oeste con 11 unidades.

“Creo que me sentí genial. Me sentí muy bien físicamente dentro del campo, y fue genial tanto para mí como fuera. Así que, viendo el partido desde fuera, creo que mi equipo lo hizo increíble. La primera parte fue genial, y es el resultado de todo el trabajo duro que estamos haciendo“, comentó el exjugador del PSV Eindhoven en declaraciones recogidas por el departamento de prensa de su equipo.

“Sinceramente, me costó estar de baja esas cuatro semanas. Intenté recuperarme lo antes posible y, bueno, me sentí muy bien en el campo. Intentaré hacerlo mejor y estar en la mejor forma física. Siempre se puede mejorar algo”, acotó.

Finalmente, sobre el arranque de su equipo, que tiene un récord de 3 victorias, 2 empatas y 1 derrota, opinó:

“Ha sido un comienzo muy grato para todos, incluyendo el club, los jugadores y la afición. Siempre he dicho que hay cosas que mejorar y que tenemos que trabajar en ellas, y la verdad es que este inicio de temporada ha sido muy importante”, concluyó.

El partido contra LAFC

En la cancha del Snapdragon Stadium 40 minutos le bastaron al San Diego FC para finiquitar su histórica primera victoria en casa con goles de Christopher McVey, Onni Valakari y Alex Mighten en el duelo contra LAFC en el que llegaron a estar 3-0 arriba de su rival y que terminó 3-2.

El duelo empezó con dominio de los locales, quienes abrieron el marcador al 21’ con un tanto de Christopher McVey, quien golpeó con la cabeza un centro de Anders Dreyer, superando en su salto a la defensa y en el remate al guardameta campeón del mundo Hugo Lloris.

13 minutos más tarde, Anders Dreyer volvió a figurar, esta vez con un disparo de tiro libre que no pudo contener el portero de los Black and Gold, quien se enredó un poco y dejó el balón muerto para que llegara Onni Valakari y empujara el balón para subir el 2-0 a la pizarra.

Al 40’ Valakari dio un centro raso que cruzó el área grande superando a la defensa hasta encontrar a Alex Mighten, quien llegó de frente y remató pegado al poste izquierdo para poner el 3-0 que parecía definitivo.

Sin embargo, el LAFC quería vender cara la derrota y acortó distancias tres minutos después con un golazo de Artem Smoliakov, quien lanzó un zapatazo que se coló en el ángulo de la portería defendida por Dos Santos, después de un grave error defensivo en el que Godoy perdió el balón en los linderos del área.

Antes del silbatazo que marcaría el final de la primera mitad, al minuto 5 de compensación, el conjunto Black and Gold, que esta vez lució un atuendo White and Gold, volvió a anotar, esta vez por conducto de Cengiz Under, quien culminó una magnífica jugada ofensiva, en la que un centro de Sergi Palencia atravesó dentro del área de derecha a izquierda, encontrando a Mark Delgado, quien devolvió el centro y encontró de frente a Under, quien solo tuvo que empujar el balón a un metro de la portería, cuando toda la defensa ya corría hacia Mark.

Para la segunda mitad se pronosticaban 45 minutos trepidante en los que LAFC buscaría el empate, pero al 53 se fue expulsado Igor Jesus por acumulación de tarjetas preventivas y dejó al equipo con 10 hombres que no alcanzaron a compensar la ausencia ni mover el marcador y terminaron sucumbiendo ante los locales.

Un triunfo y dos empates es el saldo actual en casa del San Diego FC, que sigue invicto en el Snapdragon y que se recuperó de la derrota de la semana pasada en su visita al Austin FC.

Con este resultado, la franquicia debutante en la MLS ascendió al tercer lugar de la Conferencia Oeste, con 11 puntos, mientras que el LAFC cayó al séptimo puesto, con 9 unidades.

El próximo compromiso de los de San Diego será nuevamente en casa, ahora recibiendo a los Seattle Sounders; por su parte, LAFC viajará a Houston para enfrentar al Dynamo.

