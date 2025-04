El portal energético 4/4 impacta en la suerte de 3 signos del zodiaco

El 4 de abril es una fecha especial en el calendario. Este día se abre el portal energético 4/4, un momento de gran poder vibracional que atrae fortuna y cambios positivos.

Un portal energético es una energía universal que se da en una fecha numerológica clave. Ocurren en días donde ciertos números se repiten amplificando su energía.

En numerología, el número 4 simboliza estabilidad, esfuerzo y construcción de bases sólidas.

Este día también coincide con una poderosa alineación astrológica: Marte se encuentra con Urano, impulsando transformaciones rápidas y sorprendentes.

Los signos del zodiaco más beneficiados por este evento son Géminis, Cáncer y Acuario. Cada uno recibirá una bendición especial en diferentes aspectos de su vida.

Géminis

Posees la habilidad de convertir las ideas en realidades, pero hasta ahora has sentido que no has sido suficientemente recompensado por tu talento.

Sin embargo, este 4 de abril, con la alineación de Marte y Urano, la energía cambia a tu favor, según comenta Ruby Miranda, astróloga de Your Tango.

El universo te pondrá en una situación donde podrás demostrar nuevamente tu capacidad excepcional.

La gran diferencia es que esta vez alguien estará dispuesto a pagarte lo que realmente mereces. Puede ser un cliente importante, una oferta laboral inesperada o una oportunidad de negocio que finalmente despega.

Marte te dará la energía para actuar, mientras que Urano traerá sorpresas positivas. Prepárate para recibir la respuesta a tu pregunta: “¿Dónde está el dinero?” Porque, Géminis, el dinero está llegando.

Cáncer

Durante mucho tiempo, has trabajado duro sin recibir la compensación adecuada. Aunque en el fondo sabías que merecías más, la rutina te hizo conformarte con lo que tenías. No es que no valores tu esfuerzo, sino que simplemente te dejaste llevar por la comodidad.

El portal energético del 4 de abril viene a cambiar eso. La energía de Marte te impulsará a hablar y exigir lo que te corresponde.

Si te atreves a pedir un aumento, renegociar un contrato o exigir respeto en tu entorno laboral, te sorprenderás con lo fácil que es recibir un “sí”.

El universo está de tu lado, pero necesita que tú también pongas de tu parte. Aprovecha esta oportunidad para cambiar tu realidad financiera y profesional.

Acuario

Este año ha sido un desafío para ti, Acuario. Has estado luchando contra la procrastinación y tratando de establecer nuevos hábitos que te lleven al éxito.

Aunque sientes que apenas estás comenzando, el universo ya reconoce tu esfuerzo.

El 4 de abril, cuando Marte se alinee con Urano, recibirás una señal clara de que vas por el camino correcto.

Podría ser un reconocimiento inesperado, una oportunidad de crecimiento profesional o un golpe de suerte en tus finanzas. Lo importante es que entenderás que tus esfuerzos están dando frutos.

No subestimes el poder de este día. Mantén la determinación y sigue avanzando, porque la recompensa que tanto has esperado está a punto de llegar.

