Jarren Duran revela intento de suicidio: “Estoy aquí y soy afortunado de estarlo”

Por más de un año, el pelotero de la Selección Mexicana, Jarren Duran, ha llevado un mensaje escrito en su muñeca derecha antes de cada juego: “Sigo vivo”. Hasta ahora, nadie sabía qué significaba realmente, pero esta semana, el jardinero de los Red Sox en las Grandes Ligas reveló, en una serie de Netflix, que en 2022 intentó quitarse la vida, en medio de una profunda crisis emocional relacionada con su desempeño en el béisbol.

“Pedir ayuda no es fácil”, confesó Duran ante un grupo de periodistas y cámaras de televisión en el clubhouse de Boston, según reseñó AP.

“Los recursos están ahí, pero cuando estás pasando por eso, no quieres hablar. Es tú contra tú mismo, y simplemente te desconectas del mundo. Es una experiencia muy solitaria”.

Un testimonio que va más allá del deporte

Duran, quien fue seleccionado en la séptima ronda del draft y se convirtió en All-Star la temporada pasada, era considerado uno de los bateadores más prometedores cuando debutó en 2021. Sin embargo, sus primeros años en Grandes Ligas fueron difíciles.

El estadounidense-mexicano alternó entre las ligas menores y el equipo principal, y se volvió su peor crítico.

“No podía con decirme a mí mismo todos los días lo mucho que apestaba”, expresó en el documental The Clubhouse: A Year With the Red Sox. “Ya lo escuchaba de los fanáticos, pero lo que me decía en el espejo era diez veces peor. Fue un momento realmente duro. No quería estar aquí”.

Al ser cuestionado por el director Greg Whiteley sobre si se refería a estar con los Red Sox o en este mundo, Duran respondió: “Probablemente ambas cosas”. Luego, describió su intento de suicidio.

Ni siquiera sus padres, Octavio y Dena Duran, sabían lo que había vivido. “Fue devastador escucharlo”, dijeron en un comunicado. “Estamos inmensamente agradecidos de que siga con vida, y que haya encontrado el valor para compartir su historia y ayudar a otros. Nos sentimos muy orgullosos de él”.

El manager Alex Cora aseguró que este acto de valentía “salvará vidas”, mientras que Sam Kennedy, presidente del equipo, lo calificó como “un acto de coraje que trasciende al béisbol”. Duran, por su parte, dijo que no busca que lo traten diferente.

“Ellos siguen bromeando conmigo, y yo con ellos. Ese es nuestro lenguaje de amor. Ha sido increíble”, comentó.

Al final de la entrevista, su compañero Richard Fitts pasó frente a los reporteros vistiendo una camiseta con el mensaje de la Fundación Comunitaria Jarren Duran. El mismo que el jardinero ha llevado en su muñeca: “Stay alive”.





