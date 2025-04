Dos militares desplegados en la frontera sur de EE.UU. mueren en accidente automovilístico

Dos militares desplegados en la frontera sur de Estados Unidos perdieron la vida y un tercero resultó gravemente herido en un accidente automovilístico ocurrido cerca de Santa Teresa, Nuevo México, según anunció el ejército el martes por la noche.

La zona del accidente se ubica justo al otro lado de la línea estatal y al oeste de Fort Bliss, una importante base del Ejército en el oeste de Texas. Esta instalación ha desempeñado un papel crucial en la gestión de vuelos de deportación militar y ha servido como punto de tránsito para miles de soldados y equipos desplegados a lo largo de la frontera.

Las tropas se encuentran en la región en apoyo a la orden ejecutiva del entonces presidente Trump de reforzar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México. Según informó The Washington Post, citando a tres funcionarios de defensa bajo condición de anonimato, estas muertes son las primeras relacionadas directamente con esta operación. El periódico señala que el accidente se produjo debido al vuelco de un vehículo.

Los funcionarios de defensa, quienes hablaron bajo anonimato debido a que el asunto se encuentra bajo investigación, indicaron al Post que el accidente involucró a infantes de marina estadounidenses provenientes de Camp Pendleton, en California. Sin embargo, no se especificó de inmediato el tipo de vehículo en el que viajaban.

Otro funcionario de defensa, quien también solicitó anonimato para proporcionar detalles adicionales aún no divulgados públicamente, informó a The Associated Press que el accidente ocurrió en un vehículo civil y que ningún civil resultó herido en el incidente.

Este mismo funcionario aclaró que el accidente no involucró ninguno de los vehículos Stryker que el Pentágono ha enviado a la frontera para realizar labores de patrullaje.

El trágico suceso tuvo lugar alrededor de las 8:50 am, hora de la Montaña (MDT) del martes. Los nombres de los militares fallecidos no serán revelados hasta que se haya notificado a sus respectivos familiares. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que llevaron a este fatal accidente en la zona fronteriza.

