Selena Gomez será homenajeada en los Billboard Mujeres Latinas en la Música

Selena Gomez será reconocida en la gala de los Billboard Mujeres Latinas en la Música, que se celebrará el próximo 24 de abril en Miami.

La cantante y actriz, quien hace poco lanzó el álbum I Said I Love You First, recibirá el premio a la Mujer del Año por su éxito excepcional, liderazgo e influencia cultural en la industria musical, informaron Billboard y Telemundo.

“Su voz ha llegado a millones y su mensaje ha tocado corazones. @selenagomez será homenajeada como Mujer del Año en #BBMujeresLatinas ¡Imperdible el jueves 24 Abril 9PM/8c por Telemundo!”, indicaron en sus redes sociales.

Tras el anuncio, sus fans le expresaron su felicidad por el reconocimiento, e incluso algunos le pidieron que se presente durante la ceremonia.

“Ojalá tenga una presentación”, “Que alegría, me encanta ella la sigo desde los Hechiceros”, “Felicidades preciosa mujer, sin duda un ejemplo a seguir”, “La mejor, se lo merece”, son algunos de los comentarios.

Selena Gomez se une al grupo de mujeres previamente anunciado que también serán homenajeadas en la gala de los Billboard Mujeres Latinas en la Música.

Además de Selena, entre las artistas homenajeadas destacan Anitta (Premio Vanguardista), Belinda (Premio Evolución), Celia Cruz (Premio Leyenda), Chiquis (Premio Impacto), Ha*Ash (Premio Inquebrantable), Natti Natasha (Premio Artista Imparable), y Olga Tañón (Premio Trayectoria Musical).

La tercera edición de los Billboard Mujeres Latinas en la Música se transmitirá en vivo el 24 de abril a las 9:00 pm (hora Miami) a través de Telemundo, Universo y Peacock.

Seguir leyendo: