Hispano indocumentado detenido por ICE en Los Ángeles

Mientras más de una docena de jornaleros eran detenidos durante una redada de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a un Home Depot en Pomona, en la misma zona un padre hispano indocumentado también fue arrestado este martes por los agentes federales.

La familia no había tenido noticias de Martín Majín, de 58 años, ni lo habían visto después de que no abrió su barbería, negocio que ha tenido durante los últimos 20 años. Fue gracias a un video de vigilancia como se enteraron de su destino.

Miguel Majín, quien trabaja al lado de la barbería de su padre, se preocupó al ver que en negocio permanecía cerrado después de las 9:00 a.m., horario en que Martín habitualmente comienza a ofrecer el servicio.

Sigue leyendo: Temor a ser deportado afecta a familias con estatus migratorio mixto en California

La preocupación de Miguel se convirtió en preocupación después de que su padre tampoco contestaba su celular.

En declaraciones a la cadena ABC, Miguel dijo que se trasladó a casa de sus padres, tocó la puerta y no obtuvo respuesta, por lo que llamó a su madre.

“¿Sabes qué? Voy a echar la puerta abajo si no me abres, porque mi papá no responde. Creo que debe estar en el suelo“, le dijo Miguel a su madre.

Sigue leyendo: Gobierno de Trump presenta cargos contra 1,220 inmigrantes durante última semana

Sin embargo, antes de irrumpir al domicilio de su padre a la fuerza, revisó las imágenes de la cámara de vigilancia, por lo que pudo saber lo que en realidad le había sucedido a su padre.

Así fue como Miguel se percató que su padre no estaba desaparecido, sino que había sido detenido por agentes federales de migración.

De inmediato, la familia llamó desesperadamente a ICE, a la Patrulla Fronteriza y a la policía local para averiguar a dónde se lo habían llevado. Fue la llamada del Consulado de México la que les dio la información que tanto necesitaban.

Sigue leyendo: Gobierno de Trump pide a corte desestimar demanda contra deportaciones exprés

“No sabemos si está bien. Solo sabemos, nos enteramos hace una hora que está en Calexico“, mencionó Miguel que fue lo que le dijeron por parte del consulado.

De acuerdo con sus familiares, Martín Majín llegó a Estados Unidos como indocumentado en 1987 con el propósito de cumplir el sueño americano y darle una mejor vida a su familia.

El hispano abrió su barbería hace dos décadas junto con su esposa, Rosalba, y criaron a sus siete hijos en Pomona.

Sigue leyendo: Mujer se hizo pasar por agente de ICE para secuestrar a la esposa de su exnovio en Florida

Martín fue deportado en 2009 después de que le negaron la Green Card, pero regresó tres años después, y desde entonces estaba llevando una vida tranquila junto con su familia.

“Sabíamos que esto iba a pasar. Donald Trump quiere deportar a criminales, violadores, gente con un historial realmente malo. ¿Pero por qué a mi papá? Él es un hombre de trabajo“, aseguró Miguel a la cadena ABC.

Miguel sospecha de que los funcionarios federales fueron alertados después de que Martín recientemente intentó renovar su licencia de conducir, por lo que creen que el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) pudiera estar dando información a las agencias federales.

Sigue leyendo: Gobierno de Trump lanza nueva advertencia contra indocumentados para que se ‘autodeporten’

Familiares del hispano dijeron que toma medicamentos para la diabetes y la hipertensión, por lo que les preocupa su estado de salud mientras permanece detenido.

Sigue leyendo:

· ICE detuvo 10 días a hispano estadounidense, pero gobierno de Trump niega irregularidades

· ACLU demanda al gobierno de Trump por cancelar visas de estudiantes universitarios

· Corte Suprema bloqueó deportaciones bajo Ley de Enemigos Extranjeros