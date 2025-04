Inmigración detuvo 10 días a hispano estadounidense, pero gobierno de Trump niega irregularidades

El 8 de abril, José Hermosillo, de 19 años, fue detenido por la Patrulla Fronteriza y entregado a la agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), estuvo en custodia durante 10 días, a pesar de ser ciudadano estadounidense.

Las autoridades migratorias acusaron a Hermosillo de haber ingresado a Estados Unidos sin papeles, pero él expresó que era estadounidense. Su problema fue que no portaba una identificación.

Según documentos judiciales, un agente de la Patrulla Fronteriza arrestó a Hermosillo cerca de Nogales, Arizona, y fue Hermosillo quien admitió ser indocumentado.

Sin embargo, Hermosillo afirma que nunca ha estado en Nogales. Él y su novia viven en Albuquerque, Nuevo México, y estaban visitando a familiares en Tucson.

Grace Layva, tía de la novia de Hermosillo, dijo a una estación de radio en Arizona de PBS y NPR que estuvieron buscando al joven de 19 años, pero luego descubrieron que fue detenido en el Centro Correccional Florence, un centro administrado por ICE.

La familia proporcionó en un tribunal el certificado de nacimiento de Hermosillo y la tarjeta de seguro social y el joven fue liberado el 17 de abril.

La tía de la novia cree que, si hubiera pasado más tiempo, el joven podría haber sido deportado a México.

La Administración Trump niega detención irregular

A pesar de los hechos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, afirmó que Hermosillo fue quien se entregó a la Patrulla Fronteriza en Tucson, supuestamente luego de haber ingresado a EE.UU. por Nogales.

“Dijo que quería entregarse y completó una declaración jurada identificándose como ciudadano mexicano que había ingresado ilegalmente”, afirmó Tricia McLaughlin, subsecretaria de Medios en el DHS, en un mensaje en X.

La funcionaria afirmó que Hermosillo fue procesado y compareció ante un tribunal el 11 de abril.

“Fue detenido por los alguaciles estadounidenses en Florence, Arizona. Unos días después, su familia presentó documentos que demostraban su ciudadanía estadounidense. Los cargos fueron desestimados y fue liberado con su familia”, afirmó. “Este arresto fue resultado directo de las propias acciones y declaraciones de Hermosillo”.

La familia no se ha pronunciado sobre las afirmaciones del DHS, pero este no sería el primer caso de un estadounidense detenido por supuestamente ser indocumentado. En Florida se detuvo a un joven que cruzó de Georgia y a quien no se creyó que era estadounidense.

Juan Carlos Lopez Gomez, de 20 años, fue arrestado mientras manejaba. Finalmente fue liberado, luego de que su familia demostrara que era estadounidense.

También en Chicago, Illinois, agentes de ICE detuvieron a un hispano nacido en EE.UU., pero no le creyeron. Fue liberado 10 horas después.

