Los indocumentados que son padres deben actuar ahora por el futuro de sus hijos

Si usted es padre o madre de una de las millones de familias de estatus migratorio mixto en California, planifique con anticipación. Por doloroso que sea, existe la posibilidad de ser deportado, y es fundamental que tome medidas para sus hijos y así evitar que terminen separados más tiempo del absolutamente necesario. Durante casi 20 años, he trabajado en la intersección del derecho de familia, el derecho de tutela y el bienestar infantil, y veo demasiadas familias que no están tomando las mejores medidas posibles para planificar una posible separación. Algunas son víctimas de abuso, y otras reciben consejos erróneos.

Hace varios años, trabajé con una madre que fue separada de su hijo menor en la frontera al ser deportada durante la primera administración de Trump. Cuando el presidente Biden permitió el regreso de algunos padres que habían sido separados de sus hijos, ella aprovechó del programa. Sin embargo, debido a que los abogados que asistían a su hija no comprendían plenamente las consecuencias a largo plazo de su trabajo legal, le tomó años y miles de dólares para reunirse con su hija, a pesar de que los padres de acogida y los abogados estaban de acuerdo deque era una madre apta para recuperar a su hija.

Si toma medidas de protección importantes ahora, puede ayudar a evitar que su familia se encuentre en una situación similar.

Lo primero y más importante es asegurarse de trabajar con un abogado colegiado e informado con experiencia en derecho de familia de California.

Algunos estafadores que son o dicen ser notarios públicos intentan convencer a los inmigrantes vulnerables de que son abogados. En muchos países, un notario público puede ejercer como abogado, pero aquí no.

También debe asegurarse de que su abogado comprenda esta área del la ley. Algunos padres recurren a abogados y obtienen un poder notarial pero en California, un poder notarial no puede utilizarse para transferir la patria potestad ni la custodia. En muchos casos, los abogados no engañan intencionalmente a sus clientes; desafortunadamente, simplemente desconocen o no comprenden la ley.

En este caso, solo hay dos opciones viables: transferir la custodia a otra persona o completar una Declaración Jurada del Cuidador.

En la mayoría de los casos, recomiendo comenzar con una Declaración Jurada del Cuidador. Este formulario permite a un familiar tomar las medidas necesarias para el cuidado diario de su hijo. Pueden inscribir a su hijo en la escuela, firmar formularios escolares y llevarlo al médico para recibir atención médica de rutina. Lo principal que no pueden hacer es sacar a sus hijos del país, obtener un pasaporte para ellos y dar su consentimiento para recibir atención médica importante.

La otra opción legal es transferir la custodia a otra persona mediante una tutela. Esto le otorga a la persona todos los derechos de un padre, pero también suspende sus derechos parentales. Puede ser muy difícil recuperar la custodia de su hijo más adelante. Hacerlo requiere la terminación de la tutela en una audiencia judicial, incluso con el consentimiento del tutor e incluso cuando todos estén de acuerdo en que la transferencia original debía ser por un corto período. Incluso en los casos de abuelos, tías y tíos de cuales confea uno, como cuidadores, he visto padres que no han podido recuperar la custodia. Así que por favor, ejerza esta opción con cautela.

Lo peor que puede hacer es no hacer nada. Si no hace nada y es deportado sin un plan, es posible que los servicios de protección infantil intervengan y coloquen a su hijo en un hogar de acogida, lo que eventualmente podría resultar en la terminación permanente de sus derechos parentales. Aunque, el objetivo del hogar de acogida es la reunificación familiar, los casos judiciales de acogida avanzan con mayor rapidez y requieren que los padres asuman un papel activo, lo cual puede ser difícil para los padres que podrían ser detenidos indefinidamente o expulsados de EE. UU.

Si usted es un padre o madre que podría estar en riesgo de deportación, no permita que esto le suceda a su familia. Planifique con anticipación. Hable con su comunidad sobre quién podría hacerse cargo del cuidado de sus hijos si usted no puede. Prepare una Declaración Jurada del Cuidador o, si es más apropiado, hable con él sobre un cambio de custodia. Sé que es un momento aterrador, pero haga todo lo posible por proteger a su familia.

(*) Sharon Balmer Cartagena es la Abogada Directora del Proyecto de Defensa de la Infancia, la Juventud y la Familia de Public Counsel. Ha trabajado en derecho familiar y sucesorio para familias de bajos recursos desde que se graduó de la facultad de derecho y trabajo social en 2007.

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.