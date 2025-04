Ronda Política: Se buscan políticos para defender la causa de los inmigrantes

El líder de los jornaleros en el país, Pablo Alvarado lanzó una reflexión que caló hondo tras el arresto de más de una docena de jornaleros afuera de una tienda Home Depot en Pomona por parte de la Patrulla Fronteriza, y fue algo con lo que muchos hicimos click de inmediato.

Pablo Alvarado lo dijo muy claro:

“Muchos políticos que se dicen líderes nos han abandonado en estos tiempos difíciles cuando somos una comunidad bajo asedio”.

La primera en responder ofreciendo apoyo tras la redada del Home Depot, fue la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, quien dijo que la semana pasada la Junta de Supervisores aprobó $5.5 millones de fondos para el programa de asistencia legal para los inmigrantes, RepresentLA.

Un dinero que bien puede usarse para la defensa legal de los detenidos por la Patrulla Fronteriza.

También se solidarizó de inmediato, el alcalde de Pomona, Tim Sandoval, y tras más de 50 llamadas de auxilio a su oficina, la congresista Norma Torres finalmente se enteró de lo que pasaba en el patio de su casa, y prometió usar su poder para averiguar quiénes son los detenidos y dónde los han llevado.

Pero el resto de políticos de California, dónde están. No se escucha la voz del primer senador latino del estado, Alex Padilla. ¿Acaso no lee los periódicos? Y dónde está el estrenado senador Adam Schiff, quien en campaña prometía desbancar a Padilla como defensor de los inmigrantes. Ni uno ni otro.

Y nuestro gobernador Gavin Newsom, ahora muy amigo de los conservadores en su podcast, This is Gavin, por qué no se pronuncia frente al arresto de los jornaleros.

Es como si en medio de este maremágnum de medidas antiinmigrantes, los demócratas en California no quisieran que los ligaran mucho con la comunidad inmigrante, como si no desearan levantar muchas olas; o de repente se hubieran vuelto algo tímidos.

Tal vez pensaran que la Administración Trump se va a disgustar y les va a cerrar la llave, reduciéndoles el subsidio si alzan las voces por los inmigrantes. Algo pasa, y no huele muy bien que digamos.

Por lo pronto, es bueno que algunos líderes como Alvarado se atrevan a preguntar públicamente dónde están nuestros líderes políticos; y ante su notable ausencia, el mismo respondió: “Solo el pueblo salva al pueblo”.

Un día después de la redada, esperaba encontrarme mi bandeja de correos saturada con reacciones de los demócratas, criticando el brutal operativo de caza jornaleros, pero oh sorpresa, el único correo que recibí fue el de la supervisora Hilda Solís.

No en balde es considerada una heroína para los jornaleros de Pomona.

Un republicano más

El conservador comentarista republicano Steve Hilton se unió a la contienda para gobernador de California de 2026.

Alguien me preguntó sobre las posibilidades del expresentador de la cadena de televisión Fox. Respondí sin despeinarme, que ninguna.

El próximo gobernador será un demócrata, a menos que Newsom cometa un error garrafal, que la economía de plano se vaya por el despeñadero, y que los republicanos propusieran a un candidato con el carisma de un Schwarzenegger. Nada de eso se ve en el horizonte, aún cuando la situación económica del estado es bastante complicada, y hay mucho descontento.

Eso sí, la presencia de Hilton con sus ocurrencias, le pondrá sabor a la campaña para gobernador.

No lo quieren para presidente

Una encuesta del Emerson College Polling/Inside California Politics/The Hill publicada el 17 de abril arrojó que el 59% de los votantes encuestados no quieren que Newsom compita para la presidencia de Estados Unidos en 2028. Solamente lo apoya el 41%.

Este sondeo debe haber preocupado a nuestro ambicioso gobernador, pero algo que definitivamente puede cambiar la percepción que muchos californianos tienen de él, serán sus respuestas a las políticas de Trump, y si mejora el tema económico y el acceso a la vivienda. Desde luego el tema migratorio y la seguridad son clave. El problema para Newsom es que tiene el tiempo encima. Ya veremos.