Carlo Ancelotti mira a Arabia Saudí tras desvanecerse su destino en Brasil

Carlo Ancelotti podría tomar un rumbo diferente tras caerse su destino en Brasil, según reportes.

Tras el fallido acuerdo con la selección de Brasil, ahora Arabia Saudí se perfila como un destino real para el técnico del Real Madrid, según reportes recientes del medio brasileño Ge.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) había perseguido el fichaje del experimentado entrenador italiano durante más de un año, con el objetivo de que asumiera el mando de la Canarinha tras el ciclo de Tite.

Sin embargo, las dificultades para concretar su salida del Real Madrid terminaron frustrando el acuerdo.

Ancelotti no oculta su interés por Arabia Saudí

El propio Ancelotti no ha ocultado su apertura a esta posibilidad. Ya el pasado 14 de febrero, durante una rueda de prensa en Valdebebas, respondió con franqueza al ser consultado sobre si se veía entrenando en el país árabe:

“¿Por qué no? Si quiero seguir entrenando cuando acabe aquí… ¿por qué no?”

Arabia Saudí, sede del Mundial de 2034 y protagonista de un ambicioso proyecto para convertirse en una potencia del fútbol mundial, ha invertido de manera agresiva en estrellas internacionales y técnicos de renombre. Para Ancelotti, este impulso no debe sorprender:

“Tiene todo el derecho para preparar el Mundial 2034. Su objetivo es invertir en el fútbol para llegar listos al Mundial. No es nada nuevo.”

No es la primera vez que Ancelotti se refiere con respeto —y cierto humor— al poder económico saudí. En diciembre de 2023, cuando se le preguntó si aceptaría una cifra millonaria similar a la que recibió el golfista Jon Rahm del circuito LIV, promovido por Arabia, el técnico italiano bromeó:

“A pie. No necesito reservar vuelo, voy andando.”

Sin embargo, Ancelotti también ha dejado claro que el dinero no es su principal motivación:

“Tengo otra idea sobre el dinero, nunca he pensado en él porque he crecido en una familia en la que el dinero no era importante. Ahora tengo dinero, pero no es lo más importante. Lo es encontrarme bien en un ambiente.”