Encuentran sin vida a miembro de banda musical “La Estrella” en una fosa en Sonora

Un hombre reportado como desaparecido fue hallado sin vida en el interior de una fosa clandestina en el estado de Sonora.

Se trata de Ramón Eduardo Zárate, integrante de la agrupación musical “La Estrella”. Había desaparecido a finales de abril en Ciudad Obregón.

“La familia no quiere problemas, solo quiere saber dónde está. Horas y horas se hacen eternas cuando no sabes si vive o muere. (…) Si ya lograste tu cometido solo regrésamelo, por favor, ocupo entregárselo a mi mamá. No te investigaré, mucho menos procederemos”, escribió la hermana de Ramón en una publicación en sus redes sociales.

Integrantes del grupo musical “La Estrella” dieron la noticia del fallecimiento de su compañero, cuyo cuerpo fue hallado por el colectivo de madres buscadoras de Sonora “Rastreadoras de Ciudad Obregón”, de acuerdo con SDP Noticias.

📌El día de hoy, el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón informó que Ramón Eduardo Zárate Zamorano, joven que integraba el grupo musical 'La Estrella', fue hallado sin vida en un fosa clandestina en la Ciudad de Obregón, Sonora.

El hallazgo

Fue una llamada anónima la que alertó sobre un cuerpo abandonado en un terreno baldío utilizado como fosa clandestina, ubicado en el municipio de Cajeme, Sonora.

Al lugar, ubicado en una zona de difícil acceso, llegaron elementos de seguridad, Servicios Periciales y Médicos Forenses, quienes encontraron el cuerpo semienterrado.

Ramón Eduardo, quien además participó en la agrupación musical “La Nueva Era”, fue despedido con unas emotivas palabras: “La última canción ha terminado, y el redoble final nos deja silencio. Gracias por marcar el tiempo de nuestras vidas con tu talento”.

Sus compañeros del grupo “La Estrella” extendieron sus condolencias “a la familia de nuestro gran amigo Ramón Eduardo Zárate, así como a nuestros compañeros del Grupo La Nueva Era, un fuerte abrazo”.

De acuerdo con Azteca Noticias, colectivos de búsqueda y familiares exigen que el caso no quede impune y que sea investigado a profundidad, pues la desaparición de personas “deja una huella dolorosa en miles de familias”.

