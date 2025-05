Steve Hilton, aspirante republicano a gobernador de California, arremete en contra de Kamala Harris

Steve Hilton, aspirante republicano a gobernador de California, afirma que la expresidenta de la nación Kamala Harris no tiene nada nuevo para ofrecerle a su estado natal en cuanto a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, lo cual la convierte en una adversaria fácil de vencer en un hipotético enfrentamiento entre ambos.

Durante una entrevista concedida al periódico The New York Post, el británico de 55 años quien la semana pasada anunció su candidatura a gobernador de California sostuvo que, así como la demócrata de 60 años demostró no estar preparada para gobernar a la nación, tampoco lo está para guiar a un estado donde sus habitantes están deseosos de mejores condiciones de vida.

“Siempre se trata de ella, todo gira en torno a ella. Le intriga la idea de ser la primera gobernadora negra de Estados Unidos, y es una política instrumental sin absolutamente nada que ofrecer para mejorar la vida, restaurar el Sueño Californiano y ayudar a la gente de este estado, que anhela un cambio”, indicó.

Se proyecta que Kama Harris decidirá al final del verano si se postula o no para ser candidata a gobernadora de California. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Aunque la afroamericana nacida en Oakland encabeza la lista de cerca de una docena de posibles aspirantes que buscarían la candidatura demócrata para contender en las elecciones para ser gobernador, pues los datos de una encuesta de efectuada por Emerson College señalan que tendría 31% de apoyo entre los probables votantes en las primarias abiertas de California, ese mismo sondeo indica que los californianos están divididos al 50% sobre si debería contender.

Hilton sostiene que después de 14 años de estar gobernados por demócratas carentes de proyectos para hacerle frente a la carencia de viviendas asequibles, para resolver la inseguridad y para disminuir los impuestos, así como el costo de la energía, los californianos demandan ideas frescas y candidatos mejor preparados, características que bajo su óptica no reúne Kamala Harris.

“Cualquier demócrata, por definición, no es el cambio que necesitamos en California. Lo asombroso de Kamala Harris es que claramente no ha aprendido nada de la derrota del año pasado. Así como su campaña del año pasado estuvo tan vacía de contenido y seriedad en cuanto a ofrecer a la gente una vida mejor, lo mismo ocurre con su posible candidatura a gobernadora”, enfatizó.

