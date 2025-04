Donald Trump despide al esposo de Kamala Harris de la junta del Museo del Holocausto

El presidente Donald Trump continúa tratando de borrar cualquier indicio ligado a los demócratas incluso en la junta del Museo del Holocausto donde, por órdenes suyas, Doug Emhoff, esposo de la exvicepresidenta Kamala Harris, fue despedido como miembro.

Durante la administración de Joe Biden, el exsegundo caballero se caracterizó por combatir el aumento del antisemitismo y, al ser judío, fue nombrado miembro de la junta del Museo del Holocausto.

Sin embargo, con el cambio de partido al frente de la Casa Blanca, algunos integrantes de dicho consejo han comenzado a ser removidos de sus cargos y se está buscando a sus posibles reemplazos.

El diario The New York Times dio a conocer que la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca les envió un correo electrónico a los miembros del consejo anunciándoles que sus servicios ya no eran requeridos.

“En nombre del presidente Donald J. Trump, le escribo para informarle que su puesto como miembro del Consejo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos ha sido terminado, con efecto inmediato”, presuntamente indicaba el texto.

Entre las personas despedidas figuran: Doug Emhoff, exsegundo caballero; Ron Klain, exjefe de gabinete de Joe Biden; Susan Rice, exasesora de política interna de Biden; y Anthony Bernal, exasesor principal de la exprimera dama Jill Biden.

El esposo de la demócrata Kamala Harris asegura que continuará luchando en contra del odio y el antisemitismo. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Durante una entrevista concedida al periódico The Hill, Doug Emhoff confirmó su remoción ordenada por el presidente.

“Me informaron de mi destitución del Consejo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos. Seamos claros: la conmemoración y la educación sobre el Holocausto nunca deben politizarse. Convertir una de las peores atrocidades de la historia en un tema polémico es peligroso y deshonra la memoria de los seis millones de judíos asesinados por los nazis, que este museo se creó para preservar

Ninguna decisión política divisiva quebrantará jamás mi compromiso con la conmemoración y la educación sobre el Holocausto ni con la lucha contra el odio y el antisemitismo. Seguiré alzando la voz, educando y combatiendo el odio en todas sus formas, porque el silencio nunca es una opción”, expresó.

A tres meses de haber vuelto a la Casa Blanca, poco a poco, Donald Trump ha ido destituyendo a personajes elegidos por Joe Biden para ocupar diversos cargos durante su administración, mientras que a otros les ha retirado algunos privilegios como el hecho de tener personal de Servicio Secreto resguardándolos.

