A la espera del nuevo Papa: ¿a qué hora será la primera votación del cónclave?

El cónclave para elegir al nuevo Papa comenzará con la primera votación oficial en la tarde del miércoles 7 de mayo, ya que por la mañana, a las 10:00 a.m. (hora de Roma, 4:00 a.m ET y 1:00 a.m. PT), se celebrará la Misa Pro eligendo Pontífice en la Basílica de San Pedro.

Por esta razón, la jornada inaugural tendrá una única ronda de votaciones, seguida por una posible fumata poco después de las 19:00 p.m. (hora de Roma, 13:00 p.m ET y 10:00 a.m. PT).

En los días posteriores, el ritmo habitual del cónclave se divide en dos bloques diarios: uno por la mañana y otro por la tarde. Después de cada bloque se realiza la quema de papeletas, que da lugar a la conocida señal de humo. Si es negra, significa que no se ha alcanzado consenso entre los cardenales; si es blanca, anuncia que ya se ha elegido al nuevo Pontífice.

Los cardenales asisten a la misa votiva ‘Pro eligendo Pontifice’ previa al comienzo del cónclave. Crédito: Andrew Medichini | AP

¿Qué fumatas se esperan y a qué hora?

Las votaciones de la mañana inician alrededor de las 9:30 a.m. (hora de Roma, 3:30 a.m ET y 12:30 a.m. PT). Si ningún candidato obtiene los dos tercios necesarios, se realiza una segunda votación de inmediato. Ambas papeletas se queman juntas, por lo que la fumata suele aparecer hacia las 12:00 p.m. (hora de Roma, 6:00 a.m ET y 3:00 a.m. PT). En cambio, si el Papa es elegido en la primera ronda, el humo blanco se vería poco después de las 10:30 a.m. (hora de Roma, 4:30 a.m ET y 1:30 a.m. PT).

Durante la tarde, tras una breve pausa, los cardenales regresan para una nueva sesión. De nuevo, se llevan a cabo dos votaciones, con una fumata esperada cerca de las 19:00 p.m. (hora de Roma, 13:00 p.m ET y 10:00 a.m. PT). Sin embargo, si el nuevo Papa es elegido en la primera votación vespertina, la señal blanca podría verse poco después de las 17:30 p.m. (hora de Roma, 11:30 a.m ET y 8:30 a.m. PT).

Para seguir el proceso con claridad, estas son las horas clave a observar cada día:

10:30 a.m. (hora de Roma, 4:30 a.m ET y 1:30 a.m. PT): Posible fumata blanca si el Papa es elegido en la primera votación matutina.

(hora de Roma, 4:30 a.m ET y 1:30 a.m. PT): Posible fumata blanca si el Papa es elegido en la primera votación matutina. 12:00 p.m. (hora de Roma, 6:00 a.m ET y 3:00 a.m. PT): Fumata (negra o blanca) tras la segunda votación de la mañana.

(hora de Roma, 6:00 a.m ET y 3:00 a.m. PT): Fumata (negra o blanca) tras la segunda votación de la mañana. 17:30 p.m. (hora de Roma, 11:30 a.m ET y 8:30 a.m. PT): Fumata blanca si hay elección en la primera votación de la tarde.

(hora de Roma, 11:30 a.m ET y 8:30 a.m. PT): Fumata blanca si hay elección en la primera votación de la tarde. 19:00 p.m. (hora de Roma, 13:00 p.m ET y 10:00 a.m. PT): Fumata tras la segunda votación de la tarde.

El cónclave para elegir a un nuevo Papa comienza el próximo 7 de mayo, luego de la muerte de Francisco. Crédito: Getty Images

Una tradición de siglos y gran expectación

El ritual del cónclave sigue reglas estrictas que datan de siglos atrás. Las fumatas, aunque breves, simbolizan mucho más que el resultado de una votación: son el vínculo visible entre el proceso interno y la espera del mundo exterior. Miles de fieles, medios de comunicación y curiosos se congregan en la Plaza de San Pedro atentos a cada columna de humo.

Así, mientras transcurren los días del cónclave, cada señal que emerge de la Capilla Sixtina mantiene viva la expectativa global: la certeza de que, tarde o temprano, el humo blanco anunciará que la Iglesia ya tiene un nuevo Papa.

