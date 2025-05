“Los primeros 39 papas fueron hombres casados”: cuándo y por qué el celibato se convirtió en una obligación

Cardenales de todo el mundo se encuentran reunidos en Roma para elegir al próximo líder de los 1.400 millones de católicos del mundo.

Técnicamente, cualquier varón cristiano bautizado puede optar al cargo, pero todos los Papas desde 1378 han salido de las filas de los cardenales que eligen al pontífice.

Aunque es difícil predecir quién será el próximo Papa, podemos estar prácticamente seguros de que no será un hombre casado.

La exigencia de que el clero permanezca célibe ha suscitado acalorados debates en el seno de la Iglesia a lo largo de los siglos, y son frecuentes los llamamientos para que se acepte a hombres -y mujeres- casados en el sacerdocio.

Sin embargo, esta insistencia en el celibato no siempre ha sido así: en la primitiva Iglesia cristiana, muchos sacerdotes -y más de un Papa- tenían esposa.

Papas casados en la Iglesia primitiva

Getty Images: El papa Hormisdas, cuyo hijo le sucedió como líder de la Iglesia catílica.

El Vaticano enumera una cadena ininterrumpida de 266 pontífices que comienza con San Pedro, que era un hombre casado (los Evangelios mencionan que Jesús curó a su suegra).

Un artículo publicado en la página web del Vaticano admite que en los primeros años, “los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia primitiva eran a menudo hombres de familia”.

“También está claro… que en los siglos siguientes, los clérigos casados, en mayor o menor número, eran una característica normal de la vida de la Iglesia”, se lee.

El artículo añade que se conocen papas casados, “por ejemplo el papa Hormisdas (514-23), padre del papa Silverio, su sucesor”.

Pero hay muchos historiadores del cristianismo primitivo que creen que Pedro y Hormisdas no fueron los únicos.

“Los 39 primeros papas eran hombres casados”, afirma Linda Pinto, copresidenta de un movimiento con sede en Estados Unidos, Catholic for Choice (Católicos por el Derecho a Decidir), que aboga por un sacerdocio inclusivo.

La ex monja -que dejó la Iglesia para casarse con un ex sacerdote- argumenta que no hay ningún requisito explícito de celibato en las enseñanzas de Jesús.

Otros expertos con los que habló la BBC coincidieron en que muchos de los primeros líderes de la Iglesia probablemente tenían esposas.

La profesora Kim Haines-Eitzen, de la Universidad de Cornell (EE.UU.), experta en el cristianismo primitivo, declaró a la BBC que “en la etapa más temprana tenemos pruebas claras de que los clérigos estaban casados”.

Sostiene que el cristianismo cambió cuando se extendió desde sus raíces judías al mundo grecorromano y adquirió ideas sobre prácticas ascéticas como el autocontrol, la soledad y el celibato.

Después, el emperador Constantino proclamó el cristianismo como religión del Estado, lo que dio a los papas un papel político activo.

“Los papas eran, por lo general, miembros de familias romanas aristocráticas o amigos de los emperadores alemanes en el poder”, explica Niamh Middleton, antigua profesora de teología y filosofía en la Dublin City University.

Getty Images: El papa Alejandro VI (1492 to 1503) fue muy criticado por su promiscuidad.

Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, un pequeño reino en torno a Roma se convirtió en los Estados Pontificios (756 -1870) con el Papa como gobernante. La Iglesia acumuló riqueza y poder, y comenzó una época de intrigas políticas.

“Era habitual que papas, obispos y sacerdotes se casaran y tuvieran concubinas. Todo esto, junto con la inmoralidad sexual durante la ‘edad oscura’ del papado, así como el problema de la simonía -la venta de cargos y funciones eclesiásticas para ganar dinero-, impulsó a Gregorio a iniciar importantes reformas en la Iglesia”, explicó Middleton a la BBC.

Diarmaid MacCulloch, catedrático emérito de Historia de la Iglesia en el St Cross College de la Universidad de Oxford, coincide en que “la mayoría de los clérigos de la Iglesia de Oriente y Occidente hasta el siglo XII habrían estado casados y sin duda habrían tenido hijos”, en referencia a los dos centros de poder de la Iglesia primitiva en Roma y Constantinopla.

Las actuales opiniones de la Iglesia católica sobre el celibato se formaron en gran medida a partir de una “colección de ideas teológicas formadas en los siglos XI y XII”, según el autor del libro Lower than the Angels: A History of Sex and Christianity (Más bajo que los ángeles: una historia de sexo y cristianismo)“.

¿Qué dice la Biblia sobre el celibato sacerdotal y cómo llegó a convertirse en una norma?

Getty Images: Tanto los partidarios como los detractores del celibato citan la Biblia.

Quienes apoyan la idea de que los sacerdotes permanezcan célibes citan el ejemplo del propio Jesús: en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento no se menciona a ninguna esposa.

En el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, Jesús también recomienda el celibato a los que puedan “por el reino de los cielos”.

En cartas atribuidas a Pablo, el apóstol dice que lo mejor sería que todos fueran solteros y célibes como él, aunque en su primera carta a Timoteo dice que los obispos deberían casarse una sola vez.

De hecho, la abstinencia de relaciones sexuales es elogiada con frecuencia por los primeros cristianos.

Dos de los teólogos más significativos de la Iglesia, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, promovieron el celibato clerical como medio para dedicarse mejor a las búsquedas espirituales.

Getty Images: El celibato en la Iglesia es un tema que ha generado mucho debate.

Pero el camino para que el celibato se convirtiera en una norma uniforme y obligatoria en la Iglesia fue largo y controvertido.

En 325 d.C., el Concilio de Nicea, convocado por el emperador romano Constantino, debatió la práctica del celibato sacerdotal, y en 692 d.C., el Concilio de Trullo estableció el celibato como requisito obligatorio para los obispos, pero la práctica aún no se seguía de manera uniforme.

El celibato clerical fue un factor que contribuyó al “Gran Cisma” entre las iglesias católica y ortodoxa en el siglo XI, (como lo sería en la Reforma protestante más de 400 años después).

Las reformas gregorianas del siglo XI y los dos concilios de Letrán de 1123 y 1139 impusieron la continencia (abstinencia de relaciones sexuales) de forma más rigurosa, y el celibato se convirtió finalmente en una característica definitoria del sacerdocio católico de rito occidental tras la era de las reformas del siglo XVI y el Concilio de Trento (1545-1563).

A partir de entonces, la visión católica del sacerdocio “no permitía al sacerdote ser como los demás hombres y tener una esposa, porque representaba a Cristo en la misa, que era soltero”, explicó a la BBC el doctor James Kelly, de la Universidad de Durham.

“La familia del sacerdote se convertía en su rebaño. Así que la expectativa tanto de la Iglesia como de los laicos era que un sacerdote debía ser célibe”, añadió.

Los que rompieron las reglas

Getty Images: El padre de Lucrecia Borgia fue el papa Alejandro VI.

A pesar de estos hechos, algunos papas se casaron legalmente antes de tomar las Sagradas Órdenes.

Se cree que el ya mencionado San Hormisdas (514-523) era viudo en el momento de su elección, y después de que Adriano II (867-872) fuera nombrado Papa a la edad de 75 años, tanto su esposa como su hija vivieron con él en el palacio de Letrán (hasta que fueron secuestradas y asesinadas, según los anales de San Bertín, del siglo IX).

También se cree que Juan XVII (1003) y Clemente IV (1265-68) estuvieron casados antes de ser papas, y que otros tuvieron aventuras ilícitas y engendraron hijos después.

Dos influyentes mujeres italianas son comúnmente identificadas como hijas ilegítimas de cardenales que llegarían a ser Papas: el padre de la noble Lucrecia Borgia era Alejandro VI (1492-1503) -el Papa quizás más criticado por su promiscuidad- y Felice della Rovere, una de las mujeres más poderosas y consumadas del Renacimiento italiano, era hija del papa Julio II (1503-1513).

Borgia y della Rovere fueron títeres rivales de la política dinástica de la época, cuando las poderosas familias italianas se disputaban la influencia y el papado (Lucrezia fue especialmente vilipendiada como intrigante, adúltera y envenenadora).

“Los primeros años de la vida de Lutero, el reformador del siglo XVI, se desarrollaron durante la escandalosamente corrupta era papal de los Borgia. El segundo papa Borgia, Alejandro VI, tuvo varios hijos ilegítimos”, señala Middleton.

“Él (Martín Lutero) también creía que el celibato forzado podía conducir a la inmoralidad sexual”.

Además, se cree que varios papas de los siglos XV y XVI fueron padres de hijos ilegítimos. La BBC se puso en contacto con el Vaticano y varias otras instituciones católicas para comentar la historia de los papas y el celibato, pero no recibió respuesta.

El futuro del celibato

Getty Images: Ni el papa Benedicto XVI ni Francisco relajaron las reglas sobre el celibato.

Aunque la Iglesia ha mostrado cierta flexibilidad (las normas se flexibilizaron para dar cabida a sacerdotes casados de la Iglesia anglicana y otras iglesias cristianas, y los hombres casados llevan mucho tiempo siendo ordenados sacerdotes en el rito oriental), tanto el papa Francisco como su predecesor, Benedicto XVI, defendieron el celibato sacerdotal.

El profesor Haines-Eitzen espera que la Iglesia acabe aceptando sacerdotes casados en las zonas rurales -y ordenando a mujeres-, pero cree que “es improbable que veamos un Papa casado en el siglo XXI”.

Linda Pinto, antigua monja franciscana, es ahora madre y abuela, y acaba de celebrar su 50 aniversario de boda. No tiene esperanzas de que se produzcan cambios en el celibato.

“No lo extenderán a las personas que han nacido, han sido bautizadas y han crecido en la Iglesia católica”, concluye.

