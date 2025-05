Madre denuncia presunta agresión sexual a su hija de 7 Años en escuela primaria de Houston

Una madre de familia ha denunciado un presunto caso de agresión sexual contra su hija de 7 años ocurrido dentro de las instalaciones de la escuela primaria Bárbara Bush, ubicada en el suroeste de Houston.

La mujer, quien prefirió mantener su anonimato, relató que el presunto abuso sexual habría sido perpetrado por un compañero de clases de su hija, quien cursa el segundo grado. Aunque no ofreció detalles específicos sobre el incidente, sí manifestó que este habría ocurrido hace aproximadamente dos semanas, reseñó Telemundo.

La madre explicó que, tras el presunto incidente, su hija comenzó a manifestar signos de ansiedad y una marcada reticencia a asistir a la escuela. Su preocupación se agrava al señalar que el presunto agresor continúa asistiendo al mismo salón de clases que su hija.

Según su testimonio, el director de la escuela realizó el reporte correspondiente del caso. Sin embargo, se le habría informado que, dada la gravedad de la situación, la responsabilidad de darle seguimiento recae ahora en el distrito escolar.

La madre estuvo acompañada por su abogado, Kevin Murray, a las afueras de la corte criminal del condado Harris, en un acto simbólico dado que aún no se ha presentado una demanda formal. No obstante, el abogado advirtió que esta situación podría cambiar si las autoridades escolares no toman medidas concretas al respecto.

Padres de familia del área de West Oaks, quienes hablaron fuera de cámara, expresaron su sorpresa ante la denuncia, destacando la reputación de la escuela como una de las mejores primarias de la ciudad. Algunos de ellos solicitaron “tener más atención con los niños, estarlos checando”.

Por su parte, el distrito escolar de Houston emitió un comunicado indicando que están al tanto de la situación y que se encuentran evaluándola. Asimismo, señalaron que la preparación de una respuesta ha tomado tiempo debido a las posibles implicaciones legales que un caso de esta naturaleza puede acarrear.

En este momento, la madre y su abogado están exigiendo al distrito escolar que priorice la seguridad de los estudiantes, implemente medidas disciplinarias apropiadas y brinde acompañamiento y recursos necesarios a la menor afectada tras este presunto incidente.

