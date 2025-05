Mercado de las Flores vibra de angelinos en busca del regalo de mamá

Apenas empiezan a caer las primeras horas del día, y ya se percibe un gran bullicio en el Mercado de las Flores del centro de Los Ángeles.

El tráfico es un caos, los carros circulan a vuelta de rueda, hay vigilancia policiaca adicional, la gente se arremolina alrededor de los puestos de flores, pregunta precios, compara.

Algunos madrugadores ya caminan no con uno sino con varios ramos de flores.

Este 10 de Mayo, los inmigrantes mexicanos celebran el Día de las Madres; pero este domingo 11 de mayo, es el Día de la Madre en Estados Unidos, la patria adoptiva de muchos mexicanos y latinoamericanos avecindados en Los Ángeles.

En las tiendas del Mercado de las Flores, hay arreglos de todos tipos y para toda clase de bolsillos. Pequeñas canastillas con una variedad de flores, margaritas, claveles, y las infalibles rosas rojas. Pero también hay gladiolas, azucenas, petunias, crisantemos y muchas pero muchas más flores.

Lorena y Jaime López se levantan temprano para comprar flores en el Mercado de las Flores de Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Hay quienes escogen para la madre o la abuela a la elegante orquídea, tulipanes y hasta alcatraces.

Muchos parecen haber roto la alcancía y se llevan gigantescos ramos buchones con hasta 100 rosas o más. Al fin que se trata de agasajar a la mujer que les dio la vida, y para ella, no pesa gastar.

El Día de las Madres es una fecha muy esperada para los comerciantes del Mercado de las Flores, por eso ahora, que durante este fin de semana, el festejo mexicano se ha unido con la celebración anglosajona, esperan hacer su agosto y recuperarse de las malas rachas.

“Está llegando la gente. A ver cómo no vas”, dice una vendedora de flores apurada, y no queriendo que la molesten para no perder clientes.

Monse compra flores para su madre en el Mercado de las Flores de Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

El aumento en los precios de las flores, no ha impedido que los angelinos de diferentes barrios de Los Ángeles se lancen al Mercado de las Flores a buscar hermosos arreglos a buen precio.

“Esta vez sí me encontré los precios un poco altos”, dice Monse, quien vino desde el condado de Orange a comprar flores para su madre.

“Este arreglo me costó $85, fue lo más barato que encontré”, comenta.

Con toda devoción, cada año, el día de la Madre visita el Mercado de las Flores para comprarle a su progenitora.

“Aquí están más baratas y encuentro más variedad”, dice Monse.

Nieta y abuela madrugan a comprar flores para el Día de la Madre en el Mercado de las Flores de Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

El único y original Mercado de las Flores de Los Ángeles con más de 100 años de vida abarca cuadras y cuadras de tiendas que ofrecen ramilletes, ramos, canastillas, arreglos florales, flores sueltas, plantas con flores. Incluso aquí pueden encontrar todos los materiales que necesitan para hacer con sus propias manos, el arreglo para la mamá: recipientes, jarrones, cestas, cintas, esponjas, y por supuesto las flores frescas, hojas y ramas para que no les falte nada.

Bryan Zúñiga, su esposa Ivon y su hermana Emily salieron cargados de ramos del Mercado de las Flores.

“Les llevamos a la mamá, a las hermanas y a las tías que son mamás”, dice Bryan.

Aunque se toparon con precios más altos que de costumbre, comentó que sigue siendo más barato venir al más grande mercado de flores de Estados Unidos que comprar en la calle.

“Sí conviene venir al Mercado de las Flores”, dice.

Bryan, Ivon y Emily Zúñiga compran ramos para todas las madres de su familia en el Mercado de las Flores de Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Entre los tres gastaron cerca de $300 en flores para agasajar a las madrecitas de la familia.

“Anduvimos mirando los diferentes puestos y tiendas, hasta que encontramos los mejores precios”.

Gabriel Vásquez condujo alrededor de 26 millas entre el barrio de Woodland Hills en el Valle de San Fernando hasta el Mercado de las Flores en el centro de Los Ángeles para comprarle flores a la autora de sus días.

Salió contento con un enorme ramo buchón que de tan grande batallaba para ver por donde caminaba hacia el estacionamiento donde dejó su auto.

“Este ramo me salió $80. No estuvo mal. Subieron un poco los precios, pero están mejor que en las tiendas ”, dice Gabriel, quien planeaba sorprender esta mañana a su madrecita con las flores.

Las rosas rojas las más solicitadas el Día de la Madre en el Mercado de las Flores de Los Ángeles. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Lorena y Jaime López manejaron desde su casa en Lynwood, en el sur del condado de Los Ángeles hasta el centro de la ciudad para adquirir las flores para las mamás de su familia.

“Son para mi mamá, mis hermanas y mi nuera”, dice Lorena.

“Aprovechamos que el Mercado de las Flores nos queda cerca, hacemos entre 15 y 20 minutos en el carro”.

Gabriel Vásquez consigue a buen precio el regalo para su madre. (Araceli Martínez/La Opinión)

Lorena comparte que no siempre vienen al Mercado de las Flores en el Día de las Madres, pero esta vez se les ocurrió darse una vuelta.

“Se nos fueron $250 dólares. Y sí están un poquito más baratas aquí las flores que en otros lugares. Valió la pena, y aquí vamos sudando la gota gorda”, dice mientras ella y su esposo hacen malabares para sostener los varios ramos de flores.

El Mercado de las Flores con decenas de vendedores y sus coloridos y aromáticos puestos estará abierto día y noche este fin de semana de Día de las Madres para que nadie se quede sin las flores para las mamás.