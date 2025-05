Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de mayo de 2025

Escorpión

Te enteras de infidelidad por parte de una amistad muy querida y no sabrás que hacer. Persona piel blanca se va a acercar a ti no tendrá buenas intenciones contigo. Cuidado con un amor del pasado que retorna y no será para nada bueno. Vienen días muy buenos en tu vida sobre todo en área de la salud pues comenzarás a ver la luz en caso de haber pasado por alguna enfermedad o infección. Viene un cambio en el cual tendrás que involucrar o tomar en cuenta a tu familia sin hacer nada a sus espaldas. Ten cuidado con caídas o golpes pues estarán a la orden del día. Vienen días muy buenos en los cuales comenzarás a agarrarle el hilo a muchas cuestiones que te preocupaban. Vienen días muy intensos de mucho trabajo sin embargo deberás de llevarte las cosas con calma para que no caigas en problemas de estrés. Es preciso que tomes decisiones que te conduzcan a acciones positivas, hay cuestiones que te dejen algo de provecho, en el amor hay muchas dudas y pensamientos negativos, mucha desconfianza de quien se te acerca y con mucha razón pues ya antes te dañaron y mintieron de muchas maneras.

Libra

Días en los que irás quitando de tu vida a personas falsas y de doble cara que solo te han estorbado en tus planes y en tus sueños. Entras en una etapa algo imperfecta que deberás atender, complicaciones con arreglo de documentos. Explotas demasiado rápido y has andado muy boca suelta. No confíes más en quien ya te engañó o mintió demasiado. Amor de una noche podría presentarse. Ya no te dejes manipular por nadie, ponte las pilas y comienza con ese proyecto que siempre quedó inconcluso. Deja que cada persona se haga responsable de sus actos, te gusta ser el centro de atención y resolverles sus problemas olvidándote de los tuyos. Cuida el entorno que te rodea pues muchas veces eres parte de chismes y de dimes y diretes. Aprende a darte cuenta quien vale la pena en tu vida quien no debería seguir. No te permitas dar segundas oportunidades en el amor porque te vas a arriesgar a que te vuelvan dañar o afectar.

Virgo

Viene un viaje muy importante para ti el cual te va a servir para reflexionar y darte cuenta qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas en tu vida para ser feliz. Ponte bien perra o te volverán a ver la cara de p3nd4ja, vienen cambios muy perros para ti en el área de los dineros, pero gastas un friego y por eso no te rinde nada. Amistad se embaraza, una noticia que tiene que ver con compras y ventas o con una fiesta se aproxima. Cambia la forma de ver la vida y se más positivo en la manera de actuar y ver a las personas que te rodean, no puedes traer esa actitud negativa siempre. No descuides el cuerpo pues subes rápido de peso y batallas pa´ enflacar. Es momento de que creas en ti pues solo así encontrarás el camino adecuado para ser feliz. No te dejes manipular por comentarios de familiares que solo buscarán echarte mi3rda. Hay días en los cuales no te encuentras y no sabes qué camino elegir, piensa todo lo que has pasado y comprende el cómo y por qué has llegado hasta dónde hoy te encuentras.

Leo

No te dejes caer y vencer por nadie, es momento que busques esa felicidad que no has podido encontrar ya sea con trabajo, familia o amores. Date la oportunidad de mandar a la fregada a todas esas personas que solo han buscado dañarte y afectarte. Hay posibilidades de un viaje el cual se hará en poco tiempo. Tu familia lo más importante pero algunas veces la descuidas y no les prestas el tiempo que ellos necesitan. Si tienes pareja, momentos increíbles vienen para ustedes solo debes aprender a ser más detallista. Muchas veces te crees de chismes y eso te causa conflicto pues sabes que no te quedas callado y quien te la hace te la paga. Es momento que pongas los pies en la tierra y no pierdas esa humildad que te caracteriza y te hace distinto a las demás personas. Mucha suerte en juegos de azar. No te atontes tanto en tu vida, es momento que pongas los pies en la tierra y deja de vivir en el cielo. Recuerda quién eres y lo que necesitas para ser feliz y comienza a construir ese futuro que hiciste a un lado.

Cancer

Deja que la vida te sorprenda y muéstrate quién eres y de lo que eres capaz de conseguir, hay personas muy perras que quisieran acabar con tu felicidad, pero cuando ellos van por la leche tú ya vienes con los quesos. No permitas que tus celos te hagan perder la cabeza en caso de tener pareja, debes aprender a ser más frío y aprender a quererte, amarte y valorarte porque si no lo haces tú nadie lo hará por ti. Es momento de perdonar a esas personas que en algún momento te dañaron, solo así lograrás encontrar esa paz o estabilidad emocional que tanto estás necesitando. Cree en tu sexto sentido pues te va a indicar cuestiones que están por suceder y personas que solo buscarán dañarte o hacerte sentir nada. Amores de una noche y posibilidad de resolver situaciones que tienen que ver con pleitos ya sea con pareja o amistades. Cuida mucho la parte de lo que sale de tu boca pues podrías dañar con tus palabras a personas que son muy importantes para ti.

Géminis

Es momento que tomes el toro por los cuernos y enfrentes cualquier situación que no te esté saliendo como tu deseas. Momento de creer y confiar en ti y de cerrar ese negocio que has tenido en tu cabeza y que por falta de tiempo y dinero no has logrado concretar. Aprende amarte y respetarte y que nadie elimine tus ganas de ser feliz. Ha darte cuenta de que nadie te va a hacer feliz más que tu mism@. Es momento de creer en tus sueños y pensamientos pues muchos de ellos se pueden hacer realidad cuando menos acuerdes. Es momento que pongas los pies en la tierra y no te pierdas en el camino para que no pierdas esos sueños y metas que has tenido en mente. Te vas a enterar de un chisme que andan ladrando o diciendo de ti. Manda a la fregada a esa gente que solo pone trabas en tu vida y no te deja avanzar, algunas veces hay que ser muy culeis para no permitir que nadie te pise y pase por encima de ti. Recibirás noticias y chismes de algo que te pondrá a pensar mucho, no te preocupes por problemas que ni son tuyos. Momento que empieces a preocuparte por tu vida.

Tauro

Grandes oportunidades para ti, pero debes ya no flojear tanto, cada proyecto que traigas en mente puede hacerse realidad siempre y cuando así lo desees, no pagues con la misma moneda los golpes que te dan, recuerdo de qué este hecho, no vale la pena bajarte al suelo y ser como los demás. Un amor importante seguirá creciendo en tu vida solo es cuestión de que sigas cultivándolo. Un viaje se aproxima y será fuera del país probablemente. Recuerda de qué estás hecho y ve por ese sueño que habías idealizado desde hace muchos años. Te va a caer el 20 sobre el tiempo que has perdido y muchas veces mendigando atención o amor a quien no lo merece. Cuidado con amigos de amistad cercana, te andan echando mucha leña al hablar de ti. No dejes que nadie te trate como una opción, no mereces que te escondan u oculten nada. Si ya tienes una relación es preciso que tomes en cuenta las señales que tu pareja te pone pues has descuidado cuestiones básicas de tu relación.

Aries

Si tienes tu pareja no la descuides por cuestiones que no te dejan nada de provecho. No debes de permitir que nadie robe tu paz e integridad y si alguien lo hace esa persona no merece tu atención. No te dejes manipular por tu propia familia ni caigas en chantajes que solo te llevarán hacer a un lado tus sueños y cumplir los de ellos. Termina relación debido a que ya había muchos problemas. Vienen días en los que entenderás porque estas dónde estás y porque no has conseguido ese sueño que has traído en mente, recuerda que no son días ni momentos para lograr esas cuestiones. Un cambio de look te va a dar la seguridad que necesitas, pero también debes ponerle friegos de ganas a tu cuerpazo criminal que lo descuidas demasiado. Es momento de que empieces a pensar en tu futuro pues has cambiado mucho tu manera de pensar. Te va a llegar dinero extra y familia del extranjero en prontas fechas.

Sagitario

No tengas cuidado en decir y expresar lo que sientes. No empieces arrojar piedras a personas que es lo que buscan con sus comentarios, mándalos a la ñonga y que no te sigan afectando. Vienen cuestiones muy perras para ti, pero ten cuidado con querer comerte el mundo de a fregazo, todo con calma y a su debido tiempo y lograrás cuanto te propongas. Cambios bastante buenos en la economía, va a mejorar mucho en los próximos meses. Es momento de creer en las nuevas oportunidades en el amor si en el pasado no te fue del todo bien vienen cosas bastante buenas y positivas para ti. Es momento de ponerte las pilas para lograr tu cuerpazo criminal estas a tiempo a pesar de que no hay gym abiertos. Un amor se comenzará a concretar en próximas fechas, bien por red social. Personas de tu pasado retornan y con ellas muchos recuerdos y sentimientos que te harán poner en duda lo que actualmente estas viviendo. Has aprendido bien de cada uno de tus errores, es complicado que te vuelvan a ver la cara y eso es muy bueno.

Capricornio

El amor ya no es tu prioridad, pues comprenderás que puedes ser feliz tengas o no una persona contigo a tu lado, a pesar de eso grandes amores del pasado retornan ya lo has superado ni te mortifiques. Viene un cambio el cual traerá contigo mejoras económicas, pero quizás un cambio de ciudad. Tus números de la suerte son el 12 y 23. Cambios de conducta bastante positivos y oportunidades en el amor se irán presentando y con ellas deberás de saber elegir en caso de estar soltero o soltera. No permitas que nadie baje tu precio, date cuenta quién eres y lo que vales. Muchas oportunidades de crecimiento, pero deberás de echarle todos los kilos, haz la flojera a un lado que ya no es momento de eso. Tienes el poder para tomar tus decisiones e ir por lo que necesitas para ser feliz. Caíste al suelo más de una vez y nadie te dio la mano, tuviste que levantarte por tu propia cuenta y gracias a eso nadie más volverá a pisotearte ni a meterse en tus terrenos.

Acuario

Te enteras de que amistad te trae en chismes y que podría meterte en problemas sino le pones un alto. Hay días en los cuales quisieras mandar todo a la ñonga pues sabes que el camino que has recorrido no ha sido nada fácil. Hay días en los cuales te cuesta levantarte y piensas que la vida ha sido injusta, si tú no vas por lo que quieres nadie la va a hacer por ti. Posibilidad de comprar vivienda o automóvil, es momento que comiences a ver la vida de manera distinta. Que se te vaya quitando lo pend$ejo o pen%deja porque das todo por tus amistades y muchas veces ni las gracias estas recibiendo. Si tienes pareja te vendrán ciertos chismes de lavadero, no hagas caso, hay personas que tienen mucha envidia. No permitas que otras personas quieran cambiar tu destino. Una amistad de piel clara anda ladre y ladre de ti y tu familia, ten cuidado a quien le cuentas tus grandes secretos recuerda que esos no se le dicen a cualquiera.

Piscis

Que te valga máuser todo lo que ladren de ti, sino te conocen y no han pisado tu camino no tienen por qué seguir aventado veneno, a ti que te valga es señal que vas avanzando. Viene una persona del pasado que retorna pues ya antes había aparecido en tu vida y no pasaron cosas sanar, sin embargo, podría aparecer en cualquier momento y pedir disculpas por los errores cometidos. No perdonas mentiras y sabes bien como mandar a la fregada a quien juega con tus sentimientos, solo trata de no volver a tropezar con la misma piedra. La vida te va a enseñar que debes detenerte y no vivir tan aprisa. Si tienes pareja pon las cartas sobre la mesa y dile lo que sientes y lo que te incomoda, solo así lograrás no explotar más adelante. Ten mucho cuidado con los comentarios que aparecerán esta semana pues podrían tumbarte o hacerte sentir mal. No dejes que nadie se atreva a pisotearte pues sabes lo que vales.