Muerte de menor por bala perdida revive preocupación por disparos al aire

La muerte de un menor de 12 años en la ciudad de Compton, California, a causa de una bala perdida, revivió el tema del daño infligido por las personas que lanzan tiros al aire; o por los disparos que se producen en un tiroteo.

Rodrigo Emiliano Martínez encontró la muerte cuando jugaba en el Fig Oleander Park cerca de las cuatro de la tarde del 9 de mayo.

La estación del Sheriff de Los Ángeles en Compton junto con paramédicos del Departamento de Bomberos llegaron al lugar; encontraron al niño con una herida en el estómago, y tras darle primeros auxilios, lo trasladaron a un hospital donde dio su último suspiro.

El domingo 11 de mayo, un adolescente de 17 años fue arrestado como sospechoso por el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

Las balas pérdidas, ya sea porque se lanzaron a través de disparos al aire o en medio de un tiroteo son una causa constante de muerte en Los Ángeles y en el país, y muchas de las víctimas son menores de edad que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar y la ahora equivocada.

“No es un problema grave, pero los estudios que tenemos demuestran que en el país, cada año mueren entre 50 y 100 personas por balas perdidas lanzadas durante eventos de celebración como el 4 de julio y el 1 de enero”, dijo el comandante Germán Hurtado, enlace del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para los medios.

“El 32% de las personas heridas por balas perdidas pueden morir. Estas son muertas innecesarias”, afirmó.

Aclaró que con un rifle que se dispare hacia arriba, las balas pueden subir 3,000 metros y bajar a 300 pies por segundo; y el arma que se tira en un ángulo de 45 grados puede viajar hasta tres millas de distancia.

Así que dijo que la velocidad que puede alcanzar una bala, vuelve peligroso cualquier barrio.

“Un reporte de entre 1985 y 1992 del Hospital Martin Luther King indica que 150 personas murieron por balas perdidas de disparos lanzados al aire”, indicó.

Desafortunadamente hizo ver que mucha gente al emigrar a Estados Unidos, trae la cultura de sus países de disparar al aire en días de celebración como el año nuevo y el Día de la Independencia.

“Tirar al aire y matar a alguien es considerado un delito grave porque es equivalente a quitarle la vida a alguien adrede; y por un ratito de diversión, pueden mandarlos de por vida a la prisión”.

La recomendación del comandante Hurtado es reportar a las personas que tiran balazos al aire, y en épocas festivas, mejor resguardarse en la casa, y alejarse de las ventanas.

El comandante Hurtado recordó el caso de Aaron Shannon Jr., un niño de cinco años que murió el 1 de noviembre de 2010, mientras disfrutaba del Halloween, vestido de SpiderMan. El menor fue alcanzado por una bala proveniente de dos hombres que en medio de una disputa desenfundaron sus armas y abrieron fuego en un callejón atrás de su casa. Una de las balas le pegó en la cabeza a Aarón.

En el 2021, un niño de 13 años murió cuando una bala perdida lo derribó, tras entrar por la ventana de su casa cuando jugaba videojuegos en su recámara. Murió más tarde en un hospital.

El 15 de abril de este año, una menor de 13 años murió en el barrio de Watts tras ser víctima de una bala perdida lanzada desde fuera que le pegó en la cabeza cuando estaba dentro de su casa.

En marzo de 2024, Yener Ramírez de 37 años, un vendedor ambulante y padre de dos hijos, murió tras ser alcanzado por una bala perdida mientras trabajaba en Long Beach.

La policía reveló que varios hombres estaban en la zona y que uno de ellos disparó, para luego huir.

Colectan donativos

La familia de Rodrigo abrió una cuenta en el sitio GoFundMe en busca de donativos para los gastos inesperados del funeral del menor.

“Era un niño con muchos sueños. Le gustaba el deporte, jugaba fútbol, era su vida después de su familia; fue un gran aficionado al equipo de los Celtics de Boston; también le gustaba y se emocionaba con el fútbol americano. Nuestro Rodri tenía muchos sueños. Queremos pedir cualquier donación que gusten y puedan dar; de antemano se los agradecemos”.

Para ayudar a la familia, visita la página de GoFundMe: Help Rodri’s Family in their Time of Grief.

Los barrios con más crímenes

Un reporte de crimen del FBI de 2021 arrojó que los diez barrios con más crímenes violentos como robos, asaltos, violaciones y asesinatos en Los Ángeles son Chinatown, Civic Center-Little Tokyo, South Park, Lincoln Heights, Leimert Park, West Adams, South Los Angeles, Hyde Park, Southeast Los Angeles y Watts.