Julio César Chávez: No hay manera de que Paul le pueda ganar a mi hijo

Julio César Chávez aseguró que no hay manera de que Jake Paul le pueda ganar a su hijo Chávez Jr. cuando se enfrenten el próximo 28 de junio en el Honda Center de Anaheim.

En la conferencia de prensa inicial celebrada en Los Ángeles, el Gran Campeón Mexicano expresó que Paul no es un verdadero peleador y que Chávez Jr. le va a dar una lección al youtuber.

“Lo veo muy bien enfocado gracias a Dios. Con todo respeto que le tengo a Jake Paul, así como está entrenando Julio tenía años que no lo miraba entrenar como ahora y no hay manera, no hay por dónde Jake Paul le pueda ganar a mi hijo”, dijo.

Jake Paul y Julio César Chávez tuvieron su primer cara a cara. Crédito: Esther Lin / Most Valuable Promotions | Cortesía

“Así como está entrenando, con todo respeto, pero nos vamos a ching*r a este cabr*n. No hay por dónde (le puedan ganar al Junior) así como se está preparando. Si sigue así hasta la pelea no hay por dónde le gane, porque Jake Paul no es peleador”, agregó.

Durante toda la conferencia, Jake Paul buscó sacar de sus casillas al mexicano mencionando sus problemas de adicción y también provocando a su padre Julio César Chávez. A pesar de esto, el Júnior no cayó en el juego del famoso youtuber.

Julio César Chávez Jr. volverá a la acción tras derrotar a Uriah Hall por decisión unánime en julio del 2024 en la cartelera donde Paul noqueó a Mike Perry, luego de casi 3 años de inactividad sobre el ring por sus adicciones y problemas legales.

En cambio, Jake Paul viene de vencer a Mike Tyson por decisión unánime y romper récord de audiencia en Netflix. Esta pelea fue muy criticada por los aficionados porque expuso al excampeón y fue retado por varios boxeadores, pero al final Chávez Jr. ganó la oportunidad.

Julio César Chávez Jr., de 38 años, volvió al cuadrilátero tras 31 meses sin ver acción y venció a Uriah Hall por decisión unánime. El hijo del Gran Campeón Mexicano tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 6 derrotas y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cuatro resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 11 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

