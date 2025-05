El senador Bernie Sanders pronostica que los recortes a Medicaid causarán “miles y miles de muertes”

Bernie Sanders, senador por Vermont, pronostica que los recortes impulsados por los republicanos relacionados con el programa de asistencia Medicaid causarán “miles y miles” de muertes.

Recientemente, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes aprobó una legislación que incluye fuertes recortes a Medicaid y a las prestaciones sanitarias.

Dicho proyecto de ley forma parte de un esfuerzo de los conservadores en el Capitolio para impulsar la agenda legislativa del presidente Trump.

Desde la década de los 60´s, Medicaid brinda cobertura de salud a niños, adultos, mujeres embarazadas, personas con discapacidades y personas mayores. Sin embargo, a diferencia de otros años, su presupuesto designado por el gobierno esta vez enfrenta una posible disminución de serías consecuencias para varios de sus beneficiarios.

Cuestionado al respecto, durante una intervención en el programa “All In with Chris Hayes”, basándose en estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Bernie Sanders aseguró que más de 13 millones de estadounidenses perderán su seguro médico y responsabilizó a los republicanos de pretender cobrarles $35 dólares a muchos beneficiarios de Medicaid.

“Cuando se deja sin seguro médico a 13 millones de personas, cuando se aumentan los copagos para los pobres, es una sentencia de muerte. Miles y miles de personas de bajos ingresos y trabajadoras morirán porque simplemente no podrán acceder a un consultorio médico cuando lo necesiten.

Si no puedes pagar esos $35, no vas a ir al médico. Una de las disfunciones más escandalosas de nuestro sistema de salud actual es que perdemos a unas 70,000 personas al año, que mueren por no llegar a tiempo al médico”, expresó.

Bernie Sanders considera que los planes de los republicanos van en contra de todo el camino avanzado para garantizar apoyo a los sectores de la población más vulnerables. (Crédito: John McDonnell / AP)

El proyecto republicano pretende exigirles a los estados imponer requisitos de trabajo a los adultos de 19 a 64 años sin hijos, con algunas excepciones.

Además, contempla sanciones para aquellos estados que pagan por el Medicaid que cubre a los inmigrantes carentes de estatus legal.

La proyección de los conservadores es que quienes terminarán viéndose afectados serán los extranjeros incapaces de acreditar su estancia en el territorio estadounidense.

Otro de los puntos que impulsan es obligar a trabajar a los adultos que no padezcan ningún tipo de discapacidad, pues los consideran una potencial carga para el país.

