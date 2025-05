Recortes a Medicaid: familias latinas y organizaciones presionan a demócratas y republicanos ante riesgos

Rocío vive en Colorado, desde donde forma parte de un movimiento nacional en contra de los recortes propuestos por republicanos al sistema Medicaid, ya que eso podría afectar seriamente la vida de su hija, quien padece diabetes desde temprana edad.

“Ella ha recibido su insulina, su aparato, todo lo que ella necesita para poder vivir una vida normal de una niña”, compartió Rocío, quien también es líder en Center for Health Progress (Organización Miembro de People’s Action Network). “Yo creo que si Medicaid es reducido o cortado habría efectos devastadores para mi familia y para muchas familias que dependen de constante cuidado médico”.

Según el proyecto de Resolución de los republicanos de la Cámara de Representantes, liderados por Mike Johnson (Louisiana), establece que los beneficiarios de Medicaid con ingresos iguales o superiores al umbral de pobreza federal tendrían que pagar gastos significativos de su bolsillo para su cobertura médica, además de que se le impondrían al programa requisitos laborales.

Los recortes al programa que empujan los republicanos se estiman en $880,000 millones de dólares, impactando a su más de 71 millones de afiliados, de los cuales casi el 20% son latinos.

David Kass, director ejecutivo de Americans for Tax Fairness, explicó en conferencia virtual que las familias latinas tienen un promedio de ingresos de 65,000 dólares anuales, por lo que sus finanzas serían severamente afectadas con los recortes propuestos.

“[Escuchemos] a miembros de la comunidad latina para hablar del impacto que tendría perder su cobertura médica, especialmente para que los republicanos puedan dar más recortes fiscales sobre todo a los ricos, incluidos los multimillonarios”, lamentó Kass.

Vivian Serafín ofreció un mensaje en nombre de Johannes Braullet, un trabajador jubilado de la fundición de cobre en Douglas, Arizona, activista de People’s Action.

“Johan tiene 70 años. Después de 45 años de trabajo en condiciones peligrosas tuvo que aplicar su retiro temprano por los daños que su labor le causó a la salud”, dijo Serafín. “Él y su esposa Mabel, quien tiene diabetes”.

La pareja tiene Medicaid y aunque él tiene su pensión del Seguro Social, los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos diarios, incluida la atención médica.

“Johann y Mabel no pueden pagar sus medicinas”, agregó Serafín. “Y ellos no son los únicos de Douglas, los latinos de clase trabajadora están siendo aplastados por precios altos rentas elevadas y recortes en los servicios que nos hemos ganado. Un nuevo informe muestra cómo las políticas fiscales del Partido Republicano están perjudicando a los trabajadores latinos en las industrias como la agricultura, la construcción, el transporte, la salud y la producción de alimentos”.

Exigen acción a congresistas

A pregunta expresa de este diario sobre si el movimiento en contra de los recortes al sistema de salud incluye conversaciones con los republicanos y los demócratas y, sobre todo, qué respuesta han tenido, los activistas señalaron que ha habido acercamientos.

Señalaron que han tenido conversaciones con congresistas de ambos partidos, pero no dieron detalles sobre las respuestas inmediatas, aunque piden a las personas llamar a sus congresistas para exigir que detengan el plan presupuestal republicano.

“Estamos en constante diálogo con congresistas, tanto republicanos y demócratas. En California están movilizando a las organizaciones al pueblo”, dijo Mónica V. Lazo, directora de Campaña en California de la organización nacional Economic Security Project.

“Les estamos recordando que un corte a un programa impacta a nuestras familias, impacta a los constituyentes de sus distritos”, agregó. “Los republicanos, como hemos visto, básicamente a veces no nos contestan, ¿verdad? No nos no nos contestan, nos dicen, no estamos en apoyo, como en California tenemos dos, tres, republicanos que firmaron una carta que mandaron que dijeron que no a recortes de Medicare, pero también estamos viendo como poco a poco se están retractando”.

En el caso de los demócratas hay más cercanía con las posturas de las familias que expresan temor, como el líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries (Nueva York), quien lideró una conferencia el 5 de mayo pasado para lanzar una iniciativa que forzaría la votación de un proyecto de ley que impide recortes a programas federales clave de la red de seguridad social, a fin de proteger Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

“Solo necesitamos que cuatro republicanos de la Cámara se unan a los demócratas para proteger la atención médica y la asistencia nutricional del pueblo estadounidense”, dijo Jeffries.

Afectaciones a todos los niveles

Selena Ruiz Gomez, quien es proveedora de Salud en Colorado y Líder en Center for Health Progress (Organización Miembro de People’s Action Network), destacó los recortes a Medicaid afectan a pacientes y prestadores de servicios.

“La pérdida de Medicaid significa una pérdida de pacientes, para nosotros, sin pacientes, tendremos que cerrar nuestras puertas más pronto que tarde”, dijo. “Medicare es la única razón por la que la gente tiene algún tipo de cobertura médica”.

Evelyn, madre y parte de Make the Road New York, compartió que sin servicio médico no podría enfrentar su enfermedad crónica en la columna, además de que un cardiólogo le encontró recientemente una masa blanca encima del corazón que requiere diversos estudios.

“Por ahora, mi acceso a la atención crucial está en riesgo porque todos los republicanos en el Congreso quieren priorizar a los millonarios, a multimillonarios, en lugar de personas como yo, que fue a una de las urnas en noviembre pasado y votó, [pero] no para que me quitaran mi seguridad médica”, lamentó.

Sigue leyendo:

• Trump pretende que EE.UU. fabrique sus propios medicamentos para evitar un desabasto en caso de guerra

• La FDA despide a veterinarios encargados de supervisar el avance de la gripe aviar

• Kennedy Jr. justifica el recorte una cuarta parte de empleados en el Departamento de Salud