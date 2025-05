El costo de la electricidad podría ser la más cara en 12 años este verano

Este verano, el costo de la electricidad podría alcanzar su nivel más alto en más de una década, afectando directamente el bolsillo de millones de familias en Estados Unidos.

Según un nuevo análisis de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA), el gasto promedio por hogar para mantener el aire acondicionado encendido durante los meses más calurosos llegaría a $784 dólares, un aumento del 6% en comparación con los $737 dólares del año pasado.

El aumento se debe a la combinación de dos factores principales: temperaturas más altas de lo normal y un incremento en los precios de la electricidad que, según expertos, han estado creciendo más rápido que la inflación. Esto significa que no solo se pagará más por kilovatio, sino que también se usará más energía para mantener las viviendas frescas.

“Descubrimos que va a ser otro verano caro para el aire acondicionado porque las temperaturas se mantendrán altas y los precios de la electricidad han estado aumentando más rápido que la inflación”, aseguró el economista energético Mark Wolfe, director ejecutivo de NEADA.

También advirtió que estos precios, una vez que suben, tienden a mantenerse elevados, independientemente de si las temperaturas se moderan.

Este nuevo incremento llega justo después de un invierno particularmente frío, que ya había generado un gasto considerable en calefacción para muchas familias. Ahora, mientras los precios de bienes cotidianos siguen altos y crecen las preocupaciones por los aranceles, muchas personas se verán obligadas a destinar una parte aún mayor de su presupuesto mensual al pago de servicios.

El impacto es especialmente duro para los hogares de bajos ingresos. Según NEADA, estos gastan en promedio 8.6% de su ingreso en costos de energía, mientras que las familias con mayores ingresos solo destinan alrededor del 3%.

Una encuesta reciente de la Oficina del Censo reveló que el 37% de los hogares de ingresos bajos o moderados no pudieron pagar su factura de energía al menos un mes entre abril de 2023 y abril de 2024.

La falta de acceso a aire acondicionado durante una ola de calor no solo representa una molestia, sino que puede ser un riesgo grave para la salud.

“Y aunque la gente entiende que si no se usa la calefacción en invierno, las tuberías se congelarán, eso no sucederá en verano. Si bien esto no dañará su edificio, sí le causará daños a usted”, acotó Wolfe, para resaltar la trascendencia del aire acondicionado en esta época de fuertes calores.

La exposición prolongada al calor extremo puede provocar golpes de calor y otros problemas médicos graves, especialmente en personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

Actualmente, solo 26 estados ofrecen asistencia para el pago de electricidad durante el verano, y 33 estados no tienen leyes que impidan que las compañías eléctricas corten el servicio si los clientes se atrasan en sus pagos. Wolfe afirmó que los programas públicos de ayuda no han evolucionado al mismo ritmo que el cambio climático.

“Estamos teniendo olas de calor más largas, y los sistemas que existen para proteger a las familias no se han actualizado”, señaló.

Ante esta situación, Wolfe recomendó a las familias pensar en soluciones a largo plazo. Mejorar la eficiencia energética de las viviendas, como instalar aislamiento térmico, puede reducir significativamente los costos de enfriamiento. Además, invertir en sistemas de aire acondicionado modernos y eficientes puede marcar la diferencia en el consumo mensual de energía.

