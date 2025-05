¿Copa Oro o Mundial de Clubes? El Vasco Aguirre espera que futbolistas prioricen al Tri

Javier “Vasco” Aguirre lo tiene claro: en año previo al Mundial, el deseo de representar a México debe pesar más que cualquier otro torneo. Sin embargo, la realidad es más complicada. La disputa entre la Copa Oro y el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA amenaza con dejarle sin varias piezas clave para su convocatoria.

“Si afecta, por supuesto, porque son tres clubes, esperando que América clasifique, afecta a la convocatoria”, reconoció Aguirre tras ser cuestionado sobre el conflicto de fechas.

“Es cierto que hay una población de 60 futbolistas y podríamos armar una lista competitiva con lo que hay. También afectaría si alguno de estos clubes se quieren llevar a uno más, que creo querrían priorizar ir a Copa Oro a un año del Mundial”.

Aunque la FIFA establece que el Mundial de Clubes debe tener prioridad, Aguirre espera que sus jugadores vean la camiseta del Tri como su mayor objetivo.

El América, en caso de vencer al LAFC el próximo 31 de mayo, se sumaría a Pachuca y Monterrey como equipos que tendrían prioridad para retener a sus jugadores.

Un rompecabezas que Aguirre aún intenta armar

La lista preliminar incluye a siete jugadores del América. Si el club avanza al torneo internacional, no podrán disputar la Copa Oro. “Hay que armar un rompecabezas con jugadores que no calificaron, que jugaron cuartos y semis, un descanso obligatorio y luego venir con nosotros”, explicó el entrenador.

En medio de esta incertidumbre, Aguirre también echó mano de la Sub-20 y otras jóvenes promesas para conformar un grupo competitivo. Futbolistas como Diego Campillo y Denzell García (FC Juárez), Hugo Camberos (Chivas) y Stephano Carrillo (Feyenoord) fueron incluidos entre los 60 preseleccionados. Todos menores de 23 años.

También destacan algunos veteranos como Guillermo Ochoa, Hirving “Chucky” Lozano y Henry Martín. El regreso de Ochoa podría depender de la participación de Luis Malagón con el América. Lozano, ahora en la MLS, ha sido seguido por el cuerpo técnico, y el caso de Henry Martín está condicionado a la clasificación de su club al Mundial de Clubes.

El “Vasco”, quien asumió el reto de guiar a México al Mundial 2026, no rehúye a la presión. “Somos favoritos, no lo niego, no rehuyo, pero respeto a todos”, dijo. Y aunque acepta que “los números así lo indican”, también advierte que el camino no será fácil: “Centroamérica es brava, Norteamérica también”.

El reto para Aguirre no solo está en los rivales, sino en el armado del plantel.



