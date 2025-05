Colectan fondos para pagar fianza de padre detenido por ICE

A más de 10 días de que Jesús Ascencio Molina fuera detenido por agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE), amigos y familiares realizan eventos de recaudación de fondos para pagar una posible fianza que el juez le fije para su liberación.

“Este sábado vamos a tener venta de panes de pollo para la fianza del señor Ascencio. Pueden llamar al 818-423-6397 para hacer sus pedidos”, dijo Mayra Todd, líder de la organización Mujeres de Hoy.

Jesús Ascencio Molina de 46 años, casado y padre de cuatro hijos, tres de ellos nacidos en Estados Unidos, fue arrestado por ICE el 8 de mayo.

“Mi papá iba para su trabajo en landscaping (arreglo de jardines), y lo acompañaba mi hermano de 17 años, quien se traería el carro de regreso después de dejarlo, pero como iba medio dormido, mi papá decidió manejar”, dice Isabel Ascencio, la hija mayor de Jesús.

Precisa que eran las 5:50 de la mañana cuando fue parado por los agentes del ICE en Canoga Park, un barrio del Valle de San Fernando donde vive la familia.

“No habían pasado ni dos minutos de que había salido de la casa cuando lo detuvieron con el pretexto de que iba manejando muy rápido”, recuerda su hija.

Jesús Ascencio Molina junto a su familia. (Cortesía Isabel Ascencio)

Fueron dos agentes los que se le acercaron, viajaban en una camioneta blanca grande y en un vehículo gris. Los vehículos no llevaba ningún logotipo que los identificara como del ICE, pero los agentes si iban uniformados y portaban la placa de dicha agencia federal .

“Le pidieron que se bajara del auto, y cuando lo hizo, le requirieron sus documentos de identificación. Mi papá no tiene licencia de manejo, y con los nervios no supo qué decir. Cuando se dieron cuenta que está en el país indocumentado, se lo llevaron esposado”.

Dice que su hermano comenzó a filmar, y los agentes molestos le dijeron que por grabarlos, no le dirían a dónde lo llevaban.

“Yo me metí al Internet a averiguar dónde podían haberse llevado a mi papá; y descubrí que lo tenían en el Centro de Detención del ICE del centro de Los Ángeles”.

Ese mismo día, alrededor de la una de la tarde, Isabel, beneficiaría de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) visitó a su padre y habló con él.

“Estaba triste y con la rodilla lastimada. Poco después de que lo arrestaron, hicieron un alto, y lo bajaron para encadenarlo de pies a cintura, no les bastaba con llevarlo esposado de las muñecas. Al encadenarlo, lo aventaron al carro, y mi papá se tropezó y cayó, lastimándose la rodilla”.

Jesús Ascencio es un inmigrante de Michoacán, México, con una vida de más de 20 años en Estados Unidos.

“Mi papá no tiene órdenes de deportación. Lo único en su récord, es un DUI (delito por manejar bajo la influencia) de hace diez años”, dice.

Agrega que toda la familia está muy triste, incluyendo a su mamá que contribuye al gasto familiar limpiando casas.

“Somos cuatro hijos, yo de 26 años, una hermana de 22 años, un hermano de 17 años y una menor de seis años. Soy la única que nació en México, mis tres hermanos nacieron aquí”, dice.

Isabel tiene muchas esperanzas de que su padre, quien se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención de Adelanto, pueda salir libre y reunificarse con su familia.

“Estimamos que la fianza puede salir entre $5,000 y $10,000. Por eso es que estamos haciendo eventos para recaudar fondos y poder pagarla”.

El abogado en migración, Alex Gálvez, quien fue contactado por la familia de Jesús Ascencio para asistirlo legalmente y evitar su deportación, dice que el caso es complicado porque el padre inmigrante tiene no una sino dos DUI.

“Uno en Los Ángeles de 2015, y otro en Nevada”, comenta.

De acuerdo al defensor, su detención no fue un caso de perfil racial ni accidente ni mala suerte, sino que el ICE está buscando a inmigrantes con antecedentes penales y en especial le está dando prioridad a localizar a quienes cuentan en sus antecedentes con más de un DUI.

“De cuatro casos que he tenido de personas con DUI, solo he podido sacar con fianza a una de ellos”, observa.

“El ICE ve a las personas con delitos por manejar borracho como un peligro para la sociedad; y hay todo un movimiento a nivel federal impulsado por MADD (Mothers Against Drunk Driving), para que quienes tengan DUI en su expediente, no califiquen para la residencia. Esto hasta el momento no te descalifican, pero ahora quieren cambiar la ley para que estas personas no puedan obtener la residencia”.

Platica que él consiguió la residencia a una persona con 14 DUI en su pasado, pero si se hacen cambios a las leyes federales, ya no se va a poder.

“Vamos a tener una audiencia preliminar el viernes 23 de mayo, pero esperamos tener otra más para el tema de la fianza”.