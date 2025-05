Alerta de sarampión en Nueva Jersey por asistencia de un infectado en concierto de Shakira

Una alerta sanitaria fue emitida en Nueva Jersey tras detectarse un posible brote de sarampión relacionado con el multitudinario concierto de Shakira celebrado el pasado 15 de mayo en el Estadio MetLife, en East Rutherford. Las autoridades locales informaron que un individuo infectado con el virus, proveniente de otro estado, asistió al evento, lo que podría haber puesto en riesgo a miles de personas que también se encontraban en el recinto esa noche.

El Departamento de Salud de Nueva Jersey confirmó que el asistente estuvo presente desde las 7:30 de la noche hasta la 1:00 de la madrugada del día siguiente. Durante ese período, y debido a la naturaleza altamente contagiosa del sarampión, cualquier persona presente en el estadio podría haber estado expuesta. Con una capacidad máxima de 82.500 personas, el evento estuvo completamente vendido, lo que aumenta la preocupación por el alcance potencial de la exposición.

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite principalmente a través del aire, mediante la tos o los estornudos de personas infectadas. Sin embargo, también puede propagarse por contacto con saliva o mucosidad contaminada. Uno de los aspectos más peligrosos del virus es que puede permanecer suspendido en el aire hasta dos horas después de que la persona portadora haya abandonado el lugar, lo que significa que incluso quienes llegaron más tarde al evento o permanecieron en áreas comunes podrían haber estado en riesgo.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han identificado otros casos vinculados directamente con esta exposición, y no se han revelado detalles específicos sobre la ubicación del paciente dentro del estadio. No obstante, los funcionarios subrayan la importancia de permanecer alerta ante cualquier signo de la enfermedad en los días posteriores.

El sarampión suele comenzar con fiebre alta, acompañada de tos, secreción nasal y ojos enrojecidos o llorosos. A los pocos días, aparece una erupción cutánea característica que se extiende por todo el cuerpo. Este virus puede ser particularmente grave en niños pequeños, provocando complicaciones como neumonía, encefalitis e incluso la muerte. La mayoría de los casos severos y las hospitalizaciones ocurren entre menores de cinco años no vacunados.

Dado el riesgo de contagio, el Departamento de Salud de Nueva Jersey instó a la población a verificar su historial de vacunación, especialmente quienes asistieron al concierto. La vacuna contra el sarampión, que forma parte de la inmunización MMR (sarampión, paperas y rubéola), es la principal forma de prevenir la enfermedad. La mayoría de los casos recientes en Estados Unidos se han registrado en personas no vacunadas o con estado de vacunación desconocido.

También se recomienda que cualquier persona que presente síntomas o crea haber estado expuesta al virus se comunique previamente con su proveedor de salud antes de acudir en persona a un centro médico. Esto permite a los profesionales organizar evaluaciones en condiciones controladas para evitar nuevos contagios dentro de consultorios u hospitales.

Este episodio se produce en un contexto de creciente preocupación por el resurgimiento del sarampión en Estados Unidos. Según datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el país ha registrado 1.024 casos confirmados del virus en lo que va del año, distribuidos en 31 estados, con tres muertes reportadas. Es la segunda cifra más alta en 25 años, pese a que el sarampión fue declarado eliminado en EE. UU. en el año 2000.

El caso de Nueva Jersey refuerza la importancia de la vacunación como medida de salud pública y la necesidad de actuar con rapidez ante posibles brotes. Aunque el número de contagios secundarios aún no se ha incrementado, las autoridades seguirán monitoreando la situación mientras promueven acciones preventivas para evitar una escalada.

Sigue leyendo: